Incidente tra auto e moto a Caronno Pertusella in via Asiago: ferito un 21enne

Incidente stradale questa mattina, venerdì 19 settembre, poco prima delle 7.50, in via Asiago all’altezza del civico 187. A rimanere coinvolti un’auto e una moto; ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 21 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dalla centrale operativa di AREU-Soreu Laghi con un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e un mezzo di soccorso avanzato proveniente da Milano.

Il giovane, rimasto ferito, è stato soccorso in codice giallo: le sue condizioni sono serie ma non tali da destare preoccupazione per la vita. Dopo le prime cure sul posto è stato stabilizzato e trasferito in ospedale.

A gestire la viabilità e i rilievi dell’incidente la Polizia Locale di Caronno Pertusella.