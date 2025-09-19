Varese News

Saronno/Tradate

Incidente tra auto e moto a Caronno Pertusella in via Asiago: ferito un 21enne

Soccorsi sul posto con ambulanza e automedica: il giovane trasportato in codice giallo

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Incidente stradale questa mattina, venerdì 19 settembre, poco prima delle 7.50, in via Asiago all’altezza del civico 187. A rimanere coinvolti un’auto e una moto; ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 21 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dalla centrale operativa di AREU-Soreu Laghi con un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e un mezzo di soccorso avanzato  proveniente da Milano.

Il giovane, rimasto ferito, è stato soccorso in codice giallo: le sue condizioni sono serie ma non tali da destare preoccupazione per la vita. Dopo le prime cure sul posto è stato stabilizzato e trasferito in ospedale.

A gestire la viabilità e i rilievi dell’incidente la Polizia Locale di Caronno Pertusella.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.