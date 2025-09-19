Incidente tra auto e moto a Caronno Pertusella in via Asiago: ferito un 21enne
Soccorsi sul posto con ambulanza e automedica: il giovane trasportato in codice giallo
Incidente stradale questa mattina, venerdì 19 settembre, poco prima delle 7.50, in via Asiago all’altezza del civico 187. A rimanere coinvolti un’auto e una moto; ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 21 anni.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dalla centrale operativa di AREU-Soreu Laghi con un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e un mezzo di soccorso avanzato proveniente da Milano.
Il giovane, rimasto ferito, è stato soccorso in codice giallo: le sue condizioni sono serie ma non tali da destare preoccupazione per la vita. Dopo le prime cure sul posto è stato stabilizzato e trasferito in ospedale.
A gestire la viabilità e i rilievi dell’incidente la Polizia Locale di Caronno Pertusella.
