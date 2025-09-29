Varese News

Gallarate/Malpensa

Incidente tra un’auto e una moto tra Cardano al Campo e Gallarate, ferito un ragazzo di 16 anni

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 7.30 di lunedì 29 settembre al confine tra i due comuni. Per il giovane si ipotizza la rottura della clavicola

ambulanza

Soccorsi in azione nella mattinata di lunedì 29 settembre tra Cardano al Campo e Gallarate, per un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto. In via Castelnovate, all’interno del territorio cardanese ma in prossimità del confine tra i due comuni, per motivi ancora da verificare, si sono scontrati i due mezzi.

Nell’incidente, avvenuto poco dopo le 7.30, ha avuto la peggio un ragazzo di 16 anni che, soccorso dalla Croce Rossa di Gallarate, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Per il giovane si ipotizza la rottura della clavicola.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.