Incidente tra un’auto e una moto tra Cardano al Campo e Gallarate, ferito un ragazzo di 16 anni

Soccorsi in azione nella mattinata di lunedì 29 settembre tra Cardano al Campo e Gallarate, per un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto. In via Castelnovate, all’interno del territorio cardanese ma in prossimità del confine tra i due comuni, per motivi ancora da verificare, si sono scontrati i due mezzi.

Nell’incidente, avvenuto poco dopo le 7.30, ha avuto la peggio un ragazzo di 16 anni che, soccorso dalla Croce Rossa di Gallarate, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Per il giovane si ipotizza la rottura della clavicola.