Incidenti stradali a Cittiglio e Luino: tre giovani feriti, uno trasportato in elisoccorso

Gli incidenti sono avvenuti nella notte del 5 settembre. Le tre persone ferite ricoverate all'ospedale di Circolo in codice giallo

elisoccorso notte

Un grave incidente stradale si è verificato a Cittiglio poco dopo l’1 del 5 settembre, lungo via Torino. Due giovani sono finiti con la loro auto contro un ostacolo. Uno di loro, un ragazzo di 25 anni è stato trasportato con l’elisoccorso in codice giallo, quello che indica ferite di media gravità, all’ospedale di Circolo. Per l’altra persona sull’auto non è stato invece necessario il ricovero. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Luino.

Pochi minuti dopo, intorno alle 3, un altro incidente ha avuto luogo a Luino  in viale Folli Don Pietro: nello scontro tra due auto è rimasto ferito un giovane di  giovane di 17 anni. Anche in questo caso, il codice di intervento è stato giallo, con il ferito trasportato all’ospedale di Circolo. Nella stessa notte, alle 03:20, ancora un altro incidente stradale si è verificato invece sempre a Cittiglio, in via Laveno 17: ferito un ragazzo di 17 anni nello schianto tra due auto. Anche in questa occasione  il giovane è stato trasportato all’ospedale di Circolo in codice giallo.

Pubblicato il 05 Settembre 2025
TAG ARTICOLO

