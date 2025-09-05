Incidenti stradali a Cittiglio e Luino: tre giovani feriti, uno trasportato in elisoccorso
Gli incidenti sono avvenuti nella notte del 5 settembre. Le tre persone ferite ricoverate all'ospedale di Circolo in codice giallo
Un grave incidente stradale si è verificato a Cittiglio poco dopo l’1 del 5 settembre, lungo via Torino. Due giovani sono finiti con la loro auto contro un ostacolo. Uno di loro, un ragazzo di 25 anni è stato trasportato con l’elisoccorso in codice giallo, quello che indica ferite di media gravità, all’ospedale di Circolo. Per l’altra persona sull’auto non è stato invece necessario il ricovero. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Luino.
Pochi minuti dopo, intorno alle 3, un altro incidente ha avuto luogo a Luino in viale Folli Don Pietro: nello scontro tra due auto è rimasto ferito un giovane di giovane di 17 anni. Anche in questo caso, il codice di intervento è stato giallo, con il ferito trasportato all’ospedale di Circolo. Nella stessa notte, alle 03:20, ancora un altro incidente stradale si è verificato invece sempre a Cittiglio, in via Laveno 17: ferito un ragazzo di 17 anni nello schianto tra due auto. Anche in questa occasione il giovane è stato trasportato all’ospedale di Circolo in codice giallo.
