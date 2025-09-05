“Inefficienze nelle infrastrutture”: il Gruppo Meloni – Noi per Sumirago chiede interventi urgenti

Il Gruppo Meloni – Noi per Sumirago ha sollevato il problema delle inefficienze nelle infrastrutture cittadine, concentrandosi in particolare sulla rete fognaria e il sistema di raccolta delle acque piovane. In un comunicato stampa, il gruppo ha portato all’attenzione dell’Amministrazione Comunale lo stato di deterioramento di tombini e caditoie, che risultano spesso ostruiti dal fango, e di erbacce che coprono gli scarichi, creando disagi nella circolazione e potenziali rischi per la sicurezza.

Stefano Romano, membro del gruppo, ha sottolineato come la situazione sia visibile a tutti: «Stiamo monitorando il territorio per raccogliere quelle che sono le urgenze di Sumirago e interessare Assessori e Uffici comunali per un intervento immediato. Per quanto concerne la rete fognaria e in particolare la raccolta delle acque piovane, alla manutenzione ordinaria va aggiunta una attività di ammodernamento della rete fognaria che a oggi, da informazioni in nostro possesso, non è stata ancora avviata».

Andrea Murru, Responsabile Infrastrutture Pubbliche del Gruppo, ha aggiunto: «Lunghi tratti di strada senza caditoie, quelle esistenti sono ostruite o rotte, provocano allagamenti e danni al manto stradale. Con una corretta manutenzione ordinaria, molti di questi problemi potrebbero essere risolti in breve tempo. Basterebbe poco per voler bene al nostro paese».

Il problema più grave riguarda la presenza di fango all’interno delle caditoie, che ostruisce il passaggio delle acque piovane. «L’acqua, non riuscendo a defluire correttamente, raggiunge i punti di minor livello e crea acquitrini che rendono pericolosa la circolazione stradale», ha concluso Stefano Romano, ricordando che già in passato il gruppo aveva sollecitato l’Amministrazione a intervenire.