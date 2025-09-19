Infezioni nei pazienti trapiantati: a Varese i maggiori esperti mondiali hanno discusso di virus endemici ed emergenti

Si è conclusa con successo la decima edizione del congresso internazionale organizzato dal professor Paolo Grossi, direttore della clinica di infettivologia dell’ASST Sette Laghi, un appuntamento biennale che ha riunito i principali esperti mondiali in un confronto ricco di contenuti scientifici e innovazioni cliniche.

L’incontro, che si è svolto in tre giorni di sessioni altamente specializzate ospitate all’Hotel Palace di Varese, ha affrontato le principali problematiche riguardanti le infezioni nei pazienti trapiantati.

Discussi gli sviluppi più recenti della ricerca

Il congresso ha come obiettivo quello di fare il punto sugli sviluppi più recenti riguardo le infezioni nei trapianti. I pazienti trapiantati, sottoposti a trattamenti immunosoppressivi per prevenire il rigetto, sono soggetti a un rischio maggiore di infezioni di vario genere, che possono essere virali, batteriche, fungine o parassitarie. La necessità di aggiornarsi costantemente sulle migliori strategie terapeutiche e sui nuovi farmaci è dunque cruciale per ottimizzare la cura di questi pazienti altamente vulnerabili.

Il professor Paolo Grossi, docente presso l’Università dell’Insubria, ha riassunto i punti principali discussi durante i tre giorni di congresso, evidenziando l’importanza di un confronto tra esperti internazionali per aggiornarsi su progressi clinici, evoluzioni terapeutiche e strategie di prevenzione.

Temi fondamentali del congresso

Il congresso ha affrontato in modo approfondito diversi temi chiave, con un focus sui principali tipi di infezioni che colpiscono i pazienti trapiantati.

Infezioni da Virus Epatitici

Un primo focus ha riguardato le infezioni da virus epatici (epatite B, C e Delta), che rappresentano una delle problematiche più rilevanti per i pazienti trapiantati. Si è discusso delle strategie più recenti per gestire questi casi, specialmente quando i donatori sono portatori di infezioni epatiche. La tematica è stata esplorata anche alla luce delle nuove conoscenze terapeutiche che permettono di gestire meglio le infezioni virali nei trapiantati, migliorando la sopravvivenza e la qualità della vita dei pazienti.

Virus Emergenti e Arbovirus

Un altro argomento cruciale è stato quello dei virus emergenti, con particolare attenzione agli arbovirus come il Dengue, il Chikungunya e il West Nile. Un’interessante testimonianza è giunta da una dottoressa specializzata del Brasile, dove questi virus sono più diffusi, che ha condiviso esperienze pratiche e dati sull’impatto di queste infezioni nei trapiantati. Il professor Ippolito di Roma ha poi ampliato il discorso, mettendo in luce la necessità di una preparazione globale per affrontare l’epidemia di arbovirus, che in alcune aree del mondo sta assumendo proporzioni preoccupanti.

SARS-CoV-2 (Covid-19)

Nonostante la pandemia sembri essere un capitolo del passato, il congresso ha dedicato una sessione importante alla SARS-CoV-2, il virus responsabile del Covid-19. La chiusura dei lavori è stata affidata al professor Fishman di Harvard, che ha sottolineato come l’infezione da SARS-CoV-2 continui a rappresentare un pericolo per i pazienti trapiantati. Questi soggetti, in particolare, sono tra i più vulnerabili agli effetti gravi del Covid-19, e la gestione di questa patologia in fase post-pandemia resta un tema di assoluta attualità. Nonostante la riduzione dei casi di Covid-19, il professor Fishman ha evidenziato l’importanza di continuare a monitorare i pazienti trapiantati per possibili complicanze derivanti da infezioni virali persistenti.

Un congresso internazionale

L’evento ha visto la partecipazione di esperti provenienti da tutto il mondo, con colleghi da Europa, Stati Uniti e America Latina che hanno condiviso le loro esperienze e ricerche. La possibilità di confrontarsi con altre realtà internazionali ha permesso di arricchire il dibattito scientifico e di trovare nuove soluzioni alle sfide più urgenti in ambito trapiantologico.

Riflessioni del Professor Paolo Grossi

Il professor Paolo Grossi ha concluso il congresso con una riflessione sulle direzioni future per la ricerca sulle infezioni nei pazienti trapiantati: «In questi ultimi anni, c’è stata una notevole evoluzione nel trattamento delle infezioni nei pazienti trapiantati. Tuttavia, il lavoro non è finito. Dobbiamo continuare a investire in ricerca e in nuove terapie per affrontare le sfide che ci attendono, come le infezioni emergenti e le patologie post-Covid» ha dichiarato Grossi, sottolineando l’importanza di un approccio multidisciplinare per migliorare la qualità delle cure e la vita dei pazienti trapiantati.

Conclusione

La decima edizione del congresso internazionale sull’infezione nei trapianti ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e riflessione per medici, ricercatori e professionisti del settore. L’approfondimento sui virus emergenti, la gestione delle infezioni epatiche nei trapiantati e l’approccio alle complicazioni post-Covid sono solo alcuni dei temi che continueranno a guidare la ricerca in questo ambito cruciale della medicina. Grazie al lavoro continuo e all’impegno dei professionisti, si spera che nei prossimi anni si possano fare ulteriori passi avanti nella cura e nel trattamento delle infezioni nei pazienti trapiantati, migliorando così la loro prognosi e la loro qualità della vita.