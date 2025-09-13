Varese News

Economia

Infrastrutture e capitale umano: la sanità che cambia con i giochi olimpici di Milano-Cortina

Alla Liuc prende forma la “health legacy” di Milano-Cortina 2026: ospedali potenziati, case di comunità, ibridazione con la protezione civile, competenze manageriali diffuse e uso mirato dell’intelligenza artificiale

liuc varie

Quale eredità lasceranno i Giochi sui territori? La risposta emersa al convegno Liuc è netta: Milano Cortina 2026, prima Olimpiade “diffusa” coerente con la sostenibilità, sta trasformando l’organizzazione dei servizi attraverso un modello che mette in prima linea i servizi sanitari regionali.
L’apertura della rettrice Anna Gervasoni ha dato il tono a una giornata che ha riunito istituzioni, Fondazione Milano Cortina 2026 (patrocinatrice dell’iniziativa), accademici e manager sanitari, tra cui Marco Alparone, vicepresidente regionale, nonché assessore al Bilancio e finanza, Emanuele Monti, Executive Board member AIFA e presidente commissione Welfare Regione Lombardia, e il direttore generale Welfare Mario Melazzini, per discutere un’eredità che vada oltre l’evento.

LA LEGACY MATERIALE GIÀ SI VEDE

Nel quadro presentato da Davide Croce (Università Liuc e Olympic Hospital Advisor Manager), la legacy materiale è già visibile: poli ospedalieri come il Niguarda di Milano, Belluno e Verona, Trento e Bolzano hanno adeguato Pronto Soccorso, diagnostica avanzata e posti letto specialistici per un’assistenza mirata durante le gare. In parallelo, strutture di dimensioni minori evolvono verso eccellenze in medicina dello sport, ortopedia e gestione del paziente complesso. Molti poliambulatori temporanei diventeranno Case di Comunità o arricchiranno in modo stabile l’offerta territoriale, evitando il rischio di cattedrali nel deserto tipico di infrastrutture “usa e getta”.

PROCEDURE REPLICABILI 

Il modello operativo integra protezione civile ed emergenza sanitaria: un’ibridazione che, oltre a sostenere il picco di rischio dei Giochi invernali, costruisce procedure replicabili per altri grandi eventi. La rete “olimpica” non è un’isola: connette elisoccorso, ospedali di alta specialità e presidi periferici in un unico ecosistema, con regole chiare di triage, trasferimento e presa in carico. Al centro della legacy c’è però il capitale umano.

AGENTI DEL CAMBIAMENTO

La gestione di servizi ad alta complessità diventa palestra di competenze organizzative trasferibili all’ordinario e alle emergenze, formando “agenti del cambiamento” dentro il Servizio sanitario. Gemellaggi tra aziende, programmi di rotazione, foresterie per il personale nelle aree di gara e training avanzati consolidano una cultura operativa comune, orientata a performance e sicurezza. Sul versante tecnologico, Ranieri Guerra (già vicedirettore generale OMS) ha richiamato la natura “ad alto rischio” dei Giochi: flussi imponenti, incidenti sportivi complessi, variabili climatiche.

AI: UNA LEVA STRATEGICA 

Qui l’intelligenza artificiale non è un vezzo ma una leva strategica per la preparedness: modelli predittivi per la domanda di Pronto Soccorso, supporto alle decisioni per il dispatch dei mezzi, analisi dei pattern infortunistici e monitoraggio in tempo reale dei siti gara. L’obiettivo non è sostituire i professionisti, ma orchestrare risposte rapide e coerenti su scala interregionale.

INSIEME

Per la Fondazione Milano Cortina 2026, la legacy è “il cuore” dei Giochi. In collegamento video, Diana Bianchedi ha ribadito la doppia dimensione dell’eredità: infrastrutture e competenze, reti e approcci innovativi come One Health, con il valore del “together” inscritto nel nuovo motto olimpico.
Iacopo Mazzetti ha riportato questa visione al lavoro quotidiano: pianificazione della legacy fin dalla candidatura, progetti misurabili, collaborazione sistematica con territori e università. Giuseppe Massazza, Chief Medical Officer dei Giochi, ha sintetizzato il cambio di paradigma: «La forza del nostro servizio medico non sta solo nell’organizzazione dell’evento, ma nella stretta collaborazione con i sistemi sanitari locali. Così le comunità erediteranno strutture e competenze potenziate».
Nella stessa direzione, Alberto Zoli (Asst Niguarda) ha richiamato la scelta di un impianto interamente pubblico, con investimenti che restano: pronto soccorso dedicati alla “family” olimpica affiancati da pronto soccorso territoriali rafforzati, attrezzature e cantieri orientati all’uso post-evento.

GIOCHI E SVILUPPO ECONOMICO

La prospettiva istituzionale, portata tra gli altri da Emanuele Monti e Mario Melazzini, mette in relazione la legacy sanitaria allo sviluppo socioeconomico: turismo accessibile, sicurezza e innovazione come filiere in cui i Giochi funzionano da «stress test e acceleratore».
Non meno rilevante il tracciato culturale: Fabio Pigozzi ha ricordato il ruolo storico e presente della medicina dello sport – dallo screening pre-partecipazione al return to play, fino all’integrazione di indossabili e AI – come ponte tra prestazione e prevenzione, nell’interesse degli atleti e della popolazione generale.

VALLI ALPINE E CITTÀ METROPOLITANE

Sul versante organizzativo dei territori, è intervenuta anche Ida Ramponi (Asst Valtellina e Alto Lario), richiamando il valore di una rete capace di tenere insieme valli alpine e grandi hub metropolitani. Il risultato è una visione coerente: infrastrutture che non si smontano, servizi che imparano sotto pressione, professionisti che crescono e restano, tecnologie al servizio delle decisioni, inclusione come standard. In altre parole, una “health legacy” che trasforma l’eccezione olimpica in regola quotidiana: sistemi più resilienti, integrati e vicini ai cittadini, anche quando i riflettori si spegneranno.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.