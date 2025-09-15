Varese News

Varese Laghi

Interruzione dell’energia elettrica lunedì 22 settembre a Osmate: ecco le vie interessate

Il Comune ha diffuso un avviso con tutte le vie coinvolte dall’intervento programmato di E-Distribuzione. Le interruzioni della corrente sono previste dalle 8:00 alle 12:00

lampadina m'illumino di meno apertura

Il Comune di Cadrezzate con Osmate segnala che lunedì 22 settembre dalle 8:00 alle 12:00 è prevista l’interruzione temporanea dell’energia elettrica per lavori programmati sulla rete da parte di E-Distribuzione.

L’interruzione della corrente riguarderà alcune vie della località di Osmate. A comunicarlo è l’Area tecnica del Comune, che ha diffuso l’avviso ricevuto dal gestore del servizio elettrico.

Le vie interessate dall’intervento

La sospensione della fornitura riguarderà le strade:

Via Maggiore: da civico 1 a 17, 11/a, 2, da 6 a 12, da 16 a 22, da 26 a 32, da 40 a 48, 60, 8b, 8c, 12a, 12b, sn
Via Marconi (località Osmate): da civico 3 a 11, 15, 3/a, da 2 a 6, 14, sn
Via Bascaletta: civici 1, 5, 11, da 2 a 12, sn
Via Roma: da civico 1 a 5, 2, 8, da 12 a 14
Via Aliprandi: da civico 3 a 5, 2, sn
Via Leonardo da Vinci: civici 3, 9, 2, sn
Piazza Giovanni Paolo I: civici 1, 2
Via Adele Brusa: civico 3
Via Manzoni: civico 2, sn

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.