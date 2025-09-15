Interruzione dell’energia elettrica lunedì 22 settembre a Osmate: ecco le vie interessate
Il Comune ha diffuso un avviso con tutte le vie coinvolte dall’intervento programmato di E-Distribuzione. Le interruzioni della corrente sono previste dalle 8:00 alle 12:00
Il Comune di Cadrezzate con Osmate segnala che lunedì 22 settembre dalle 8:00 alle 12:00 è prevista l’interruzione temporanea dell’energia elettrica per lavori programmati sulla rete da parte di E-Distribuzione.
L’interruzione della corrente riguarderà alcune vie della località di Osmate. A comunicarlo è l’Area tecnica del Comune, che ha diffuso l’avviso ricevuto dal gestore del servizio elettrico.
Le vie interessate dall’intervento
La sospensione della fornitura riguarderà le strade:
Via Maggiore: da civico 1 a 17, 11/a, 2, da 6 a 12, da 16 a 22, da 26 a 32, da 40 a 48, 60, 8b, 8c, 12a, 12b, sn
Via Marconi (località Osmate): da civico 3 a 11, 15, 3/a, da 2 a 6, 14, sn
Via Bascaletta: civici 1, 5, 11, da 2 a 12, sn
Via Roma: da civico 1 a 5, 2, 8, da 12 a 14
Via Aliprandi: da civico 3 a 5, 2, sn
Via Leonardo da Vinci: civici 3, 9, 2, sn
Piazza Giovanni Paolo I: civici 1, 2
Via Adele Brusa: civico 3
Via Manzoni: civico 2, sn
