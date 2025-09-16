Into the Whites Fest: domenica speciale a Castello Cabiaglio con mercatino e spettacoli

Un’intera giornata per celebrare il territorio, la biodiversità e la solidarietà. Domenica 21 settembre 2025, Castello Cabiaglio ospita la terza edizione del “Into the Whites Fest”, la manifestazione che unisce il mercato bio & solidale del Giusto iNperfetto a una ricca proposta culturale e gastronomica, pensata per grandi e piccoli.

L’evento, dedicato al ricordo di Alessandro Bianchi, figura amata e ispiratrice, è promosso dai ragazzi di Into the Whites, dal coordinamento del Mercato Giusto iNperfetto e dall’associazione culturale Matrioska. Il ricavato sarà devoluto alla Cooperativa L’Aquilone, realtà impegnata in progetti educativi e sociali.

Il mercato tra le vie del borgo

Dalle ore 10 alle 17, le vie e le piazze del borgo si animano con il mercato contadino e artigianale, tra banchi di prodotti locali, realtà agricole virtuose, artigianato creativo e associazioni del territorio. Il mercato valorizza l’imperfezione come qualità, promuovendo pratiche sostenibili e relazioni autentiche.

Per tutto il giorno saranno presenti stand gastronomici, birre artigianali, un camioncino del gelato artigianale e uno spazio dedicato ai bambini con truccabimbi e laboratori creativi.

Un programma ricco e variegato

Alle 10.00 l’apertura del mercato sarà accompagnata da “Fill in the Gap”, uno spettacolo partecipativo dedicato alla prevenzione del gioco d’azzardo, a cura di Karakorum Officina Carbonara, con il sostegno di Regione Lombardia e ATS Insubria.

Dalle 10.30 spazio ai laboratori di stampa su tetrapack e alle attività di riciclo creativo, mentre dalle 11.30 comincia l’aperitivo con Spritz e Pastiz e l’apertura dello stand gastronomico, dove si potranno gustare i testaroli, salumi, formaggi, patatine fritte e torte fatte in casa.

Nel pomeriggio, alle 14.00, animazione e bolle di sapone con Stefano Animazioni Eventi, seguite da nuovi laboratori ludici e, alle 15.30, il gran finale con la musica dal vivo dei Vaskers, per concludere la festa con un momento di condivisione in musica.

Un gesto che fa bene alla comunità

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in sostegno ai progetti educativi della Cooperativa L’Aquilone, in linea con lo spirito che ha sempre animato “il Whites”: un animo montagnino gentile e sensibile, che continua a ispirare questo appuntamento speciale.

Per aggiornamenti e info dettagliate, è possibile seguire le pagine social del Mercato Giusto iNperfetto su Facebook e Instagram.