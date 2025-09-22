Invasione di motori in Piazza Monte Grappa a Varese per il MotoGiro di Croce Rossa

Si è conclusa con successo l’edizione 2025 del MotoGiro della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese e del Villaggio CRI, che ieri, domenica 21 settembre, ha animato Piazza Monte Grappa.

Il MotoGiro ha visto la partecipazione di più di 130 centauri che, al termine del tour, si sono ritrovati in centro città per l’aperitivo conclusivo e una ricca estrazione a premi, in una giornata di motori, prevenzione e solidarietà.

Mentre nel 2024 il giro si era snodato lungo un percorso che ha toccato i tre aeroporti territoriali: a Calcinate al Volo a Vela, a Vergiate e a Vengono S. da Leonardo, quest’anno il tracciato ha permesso di vedere alcuni beni del FAI ed altre bellezze architettoniche, in particolare Villa Panza e Ville Ponti, Villa Della Porta Bozzolo, il Chiostro di Voltorre, Casa ed Emporio Macchi, offrendo ai motociclisti uno scenario diverso e molto apprezzato.

Un grande successo ha riscosso anche per il Villaggio CRI, uno spazio aperto a tutta la cittadinanza per conoscere da vicino il nostro Comitato e le attività quotidiane dei volontari.

All’interno del Villaggio sarà possibile visitare alcuni mezzi di Croce Rossa Italiana, effettuare screening e scoprire le attività di prevenzione, assistenza e formazione portate avanti dal Comitato. Si potranno visitare i corner di aziende del settore motociclistico e, eccezionalmente, salire sul Pullman Azzurro della Polizia Stradale.

«Il MotoGiro non è solo una manifestazione motociclistica: è l’occasione per incontrare i cittadini e raccontare il lavoro quotidiano dei nostri volontari. La grande risposta al Villaggio CRI ci dimostra quanto sia importante costruire momenti di vicinanza con la comunità. Il ricavato del MotoGiro sarà destinato a sostenere le attività socio- assistenziali del nostro Comitato, a beneficio delle persone e delle famiglie più fragili» ha dichiarato Simone Filippi, Presidente del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana.

Un ringraziamento va a partecipanti, sponsor, partner istituzionali, dal Comune di Varese, a Sport Commission, Varese Terra di Moto, Associazione Nazionale Carabinieri, Gruppo Alpini Varese, al Corpo delle Infermiere Volontarie e a tutti i volontari che hanno reso possibile la giornata.