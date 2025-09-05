“Isolitudini” a Lavena Ponte Tresa: un reading teatrale tra Sicilia e memoria

Un viaggio in Sicilia grazie al teatro. Venerdì 12 settembre , alle 21:00, la Sala A.R.T. di Lavena Ponte Tresa ospita Isolitudini: reading teatrale tratto dalle opere dello scrittore siciliano Cristiano Parafioriti. Protagonisti della serata saranno gli attori del Teatro Franzato, storica compagnia varesina guidata dal regista Paolo Franzato.

Un reading tra narrazione e teatro

L’evento propone una selezione di brani tratti da quattro opere di Parafioriti: Era il mio paese, Sicilitudine, D’amore e di briganti e Invictus. L’autore sarà presente in sala, partecipando al reading insieme agli interpreti: Luisella Castellazzi, Paolo Franzato, Marcella Magnoli, Alessandro Mezzanotte, Caterina Murrazzu, Mauro Provvidi, Marco Rodio e Chiara Zanzi.

Sotto la regia di Paolo Franzato, il reading esplora i temi dell’appartenenza, delle radici, la nostalgia e il riscatto, con al centro l’identità siciliana filtrata dallo sguardo poetico di Parafioriti, da anni residente a Luino.

La Sicilia interiore di Cristiano Parafioriti

Nella scrittura di Parafioriti si avverte il respiro profondo della Sicilia, tra luce e ombra, memoria e desiderio. Fondatore del cosiddetto “minimalismo siciliano”, lo scrittore intreccia storie locali e universali con una voce che incanta e scuote. Il suo stile è stato premiato in diverse rassegne, tra cui il Premio Francesco Petrarca nel 2022.

Nell’ambito del Festival Teatro & Territorio

Isolitudini fa parte della 30esima edizione del Festival “Teatro & Territorio”, diretto da Paolo Franzato. Il festival si svolge tra i comuni di Varese, Cuasso al Monte, Lavena Ponte Tresa e Porto Ceresio, ed è dedicato quest’anno alla figura di Julian Beck (1925-1985), nel centenario della nascita. Il titolo dell’edizione 2025, Theandric, richiama il testamento artistico dello stesso Beck, figura cardine del Living Theatre.

Il festival è patrocinato da: Comune di Lavena Ponte Tresa, Comune di Varese, Comune di Porto Ceresio, Comunità Montana del Piambello, Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, Provincia di Varese e Università degli Studi dell’Insubria.

Informazioni pratiche

Il reading si svolge presso la Sala A.R.T. – Antica Rimessa del Tram, in via Ungheria 2 a Lavena Ponte Tresa. L’ingresso è libero.