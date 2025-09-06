Italia-Brasile 3-2: le azzurre del volley volano in finale
Dopo una sfida combattuta e intensa, la nazionale italiana di pallavolo femminile supera il Brasile al tie-break e conquista un posto nella finalissima del Mondiale contro la Turchia
Una battaglia di cinque set, una partita tesa, vibrante, giocata col cuore e con la testa. L’Italia di Julio Velasco ha superato il Brasile 3-2 nella semifinale del Mondiale di volley femminile e si è guadagnata un posto nella finalissima contro la Turchia. Le azzurre aggiungono un altro tassello straordinario a un 2025 da sogno: dopo l’oro olimpico a Parigi e la vittoria in Nations League, ora puntano al titolo mondiale.
Le brasiliane, guidate da Zé Roberto, hanno confermato tutto il loro valore e la loro energia. In campo si è vista una gara ad altissima intensità tecnica ed emotiva. Dopo un avvio favorevole all’Italia, il Brasile ha reagito, portando la sfida al tie-break. Ma nel set decisivo le azzurre hanno trovato lucidità e forza mentale, chiudendo il match con autorità e grande qualità. Con questo successo, l’Italia ha sfatato anche la statistica che la vedeva sempre sconfitta contro il Brasile ai Mondiali. Un ostacolo psicologico superato grazie a una prova di carattere. Non è bastata alla nazionale verdeoro la qualità di Gabi e delle giovani Julia Bergmann e Julia Kudiess. Le azzurre hanno saputo tenere testa, rispondere colpo su colpo e chiudere al meglio un confronto durissimo.
In finale, sabato 7 settembre, l’Italia affronterà la Turchia.
