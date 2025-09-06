Varese News

Jekaterina, ballerina professionista lettone, apre le porte del Leona Dance Center

Il 13 e 27 settembre il Leona Dance Center di Cocquio invita bambini, adulti e over a scoprire i propri corsi, dalla danza classica allo yoga, in un ambiente accogliente e professionale guidato da Jekaterina Novokrescenniha.

13 Settembre 2025 - 27 Settembre 2025

Il Leona Dance Center, situato nel cuore del Centro Commerciale di Cocquio Trevisago, si prepara ad accogliere nuovi allievi di ogni età con due giornate di porte aperte: il 13 e il 27 settembre. Sarà l’occasione perfetta per provare gratuitamente tutte le lezioni e scoprire lo stile di danza o l’attività fitness più adatta alle proprie esigenze.

Alla guida del centro c’è Jekaterina Novokrescenniha, ballerina professionista lettone, che ha portato in provincia la sua esperienza internazionale e la sua passione per il movimento come strumento di benessere. La filosofia del Leona Dance Center è semplice: ballare, muoversi e sentirsi bene, in un ambiente dove la tecnica si unisce all’energia positiva e all’inclusione.

L’offerta è ampia e pensata per tutte le fasce d’età. Per gli adulti si spazia dal pilates mat allo yoga funzionale e Hatha Vinyasa, dalla danza over per principianti al total body, fino a corsi di stretching, ginnastica dolce e heels. I più piccoli possono avvicinarsi al movimento con danza bebé (2-3 anni), danza propedeutica (4-5 anni), danza classica, moderna, Hip-Hop, video dance, musical e Jazz.

Il centro vanta una posizione comoda e un ampio parcheggio. Mentre i bambini frequentano i corsi, i genitori possono partecipare alle lezioni dedicate a loro o rilassarsi nel bar adiacente. L’ambiente accogliente e l’atmosfera familiare rendono ogni lezione un momento di crescita, divertimento e socialità.

Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito internet, contattare il Leona Dance Center su Instagram e Facebook, chiamare il numero +39 338 3826021 o scrivere a Jekaterinaleona@gmail.com.

Partecipa agli open day e non perdere un’occasione unica per scoprire che il movimento può essere il segreto per sentirsi bene, sani e felici.

Leona Dance Center
via Tagliabò 12, Cocquio Trevisago
Tel. +39 338 3826021

Sito | Facebook | Instagram

6 Settembre 2025
