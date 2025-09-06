Jekaterina, ballerina professionista lettone, apre le porte del Leona Dance Center

Il 13 e 27 settembre il Leona Dance Center di Cocquio invita bambini, adulti e over a scoprire i propri corsi, dalla danza classica allo yoga, in un ambiente accogliente e professionale guidato da Jekaterina Novokrescenniha.

Il Leona Dance Center, situato nel cuore del Centro Commerciale di Cocquio Trevisago, si prepara ad accogliere nuovi allievi di ogni età con due giornate di porte aperte: il 13 e il 27 settembre. Sarà l’occasione perfetta per provare gratuitamente tutte le lezioni e scoprire lo stile di danza o l’attività fitness più adatta alle proprie esigenze.

Alla guida del centro c’è Jekaterina Novokrescenniha, ballerina professionista lettone, che ha portato in provincia la sua esperienza internazionale e la sua passione per il movimento come strumento di benessere. La filosofia del Leona Dance Center è semplice: ballare, muoversi e sentirsi bene, in un ambiente dove la tecnica si unisce all’energia positiva e all’inclusione.

Scopri i corsi

L’offerta è ampia e pensata per tutte le fasce d’età. Per gli adulti si spazia dal pilates mat allo yoga funzionale e Hatha Vinyasa, dalla danza over per principianti al total body, fino a corsi di stretching, ginnastica dolce e heels. I più piccoli possono avvicinarsi al movimento con danza bebé (2-3 anni), danza propedeutica (4-5 anni), danza classica, moderna, Hip-Hop, video dance, musical e Jazz.

Il centro vanta una posizione comoda e un ampio parcheggio. Mentre i bambini frequentano i corsi, i genitori possono partecipare alle lezioni dedicate a loro o rilassarsi nel bar adiacente. L’ambiente accogliente e l’atmosfera familiare rendono ogni lezione un momento di crescita, divertimento e socialità.

Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito internet, contattare il Leona Dance Center su Instagram e Facebook, chiamare il numero +39 338 3826021 o scrivere a Jekaterinaleona@gmail.com.

Partecipa agli open day e non perdere un’occasione unica per scoprire che il movimento può essere il segreto per sentirsi bene, sani e felici.

Leona Dance Center

via Tagliabò 12, Cocquio Trevisago

Tel. +39 338 3826021

Sito | Facebook | Instagram