Jerago con Orago, si riaccendono le luci del Teatro Auditorium con “Palco d’Autunno 2025”
Dal 11 ottobre al 21 dicembre, sei appuntamenti tra commedie, prime assolute e concerti: il cartellone del Teatro Auditorium torna a unire cultura, divertimento e territorio
Il Teatro Auditorium di Jerago con Orago è pronto a dare il via a una nuova stagione con la rassegna “Palco d’Autunno 2025”, che accompagnerà il pubblico dal mese di ottobre fino alle festività natalizie. Sei appuntamenti tra teatro brillante, nuove produzioni e concerti, in un cartellone pensato per tutti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il palcoscenico e la comunità.
La rassegna, ormai attesa e consolidata, offre anche quest’anno una proposta varia e coinvolgente, capace di unire la leggerezza della commedia alla suggestione della musica, senza dimenticare la valorizzazione delle compagnie teatrali del territorio.
Il programma della stagione 2025
Ecco nel dettaglio gli appuntamenti in calendario:
Sabato 11 ottobre 2025
Regalo di Compleanno – Compagnia “I Quattrogatti” di Verbania
Una commedia esilarante che inaugura la stagione tra risate e colpi di scena.
Sabato 25 ottobre 2025
Le Donne di Shakespeare – Compagnia “Autodidattilli”
Un’ironica rilettura contemporanea delle figure femminili del Bardo inglese.
Sabato 8 novembre 2025
Una Baita e Tanti Segreti – Compagnia “della Crocetta”
Commedia in prima assoluta: una novità che debutta proprio sul palco jeraghese.
Sabato 22 novembre 2025
I Complessi di J.B. LUC – Compagnia “Paolo Ferrari”
Relazioni moderne e fragilità quotidiane raccontate con tono divertito e leggero.
Sabato 20 dicembre 2025
JPC LIVE CONCERT – Amici del John Paul II Choir
Un evento musicale che mescola spiritualità e festa, nel segno della tradizione.
Domenica 21 dicembre 2025
Concerto di Natale – Corpo Musicale Santa Cecilia di Jerago
Una serata a ingresso libero per celebrare il Natale con la banda cittadina.
Biglietti e informazioni
I biglietti per gli spettacoli teatrali sono disponibili online sul portale
www.liveticket.it/auditoriumjerago
Aggiornamenti, schede degli spettacoli e ulteriori informazioni sono consultabili sul sito ufficiale
www.auditoriumjerago.it
Il Teatro Auditorium invita tutti a partecipare a questa nuova stagione, continuando una tradizione che unisce generazioni, valorizza la cultura locale e crea momenti di condivisione.
