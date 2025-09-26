Jerago con Orago, si riaccendono le luci del Teatro Auditorium con “Palco d’Autunno 2025”

Il Teatro Auditorium di Jerago con Orago è pronto a dare il via a una nuova stagione con la rassegna “Palco d’Autunno 2025”, che accompagnerà il pubblico dal mese di ottobre fino alle festività natalizie. Sei appuntamenti tra teatro brillante, nuove produzioni e concerti, in un cartellone pensato per tutti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il palcoscenico e la comunità.

La rassegna, ormai attesa e consolidata, offre anche quest’anno una proposta varia e coinvolgente, capace di unire la leggerezza della commedia alla suggestione della musica, senza dimenticare la valorizzazione delle compagnie teatrali del territorio.

Il programma della stagione 2025

Ecco nel dettaglio gli appuntamenti in calendario:

Sabato 11 ottobre 2025

Regalo di Compleanno – Compagnia “I Quattrogatti” di Verbania

Una commedia esilarante che inaugura la stagione tra risate e colpi di scena.

Sabato 25 ottobre 2025

Le Donne di Shakespeare – Compagnia “Autodidattilli”

Un’ironica rilettura contemporanea delle figure femminili del Bardo inglese.

Sabato 8 novembre 2025

Una Baita e Tanti Segreti – Compagnia “della Crocetta”

Commedia in prima assoluta: una novità che debutta proprio sul palco jeraghese.

Sabato 22 novembre 2025

I Complessi di J.B. LUC – Compagnia “Paolo Ferrari”

Relazioni moderne e fragilità quotidiane raccontate con tono divertito e leggero.

Sabato 20 dicembre 2025

JPC LIVE CONCERT – Amici del John Paul II Choir

Un evento musicale che mescola spiritualità e festa, nel segno della tradizione.

Domenica 21 dicembre 2025

Concerto di Natale – Corpo Musicale Santa Cecilia di Jerago

Una serata a ingresso libero per celebrare il Natale con la banda cittadina.

Biglietti e informazioni

I biglietti per gli spettacoli teatrali sono disponibili online sul portale

www.liveticket.it/auditoriumjerago

Aggiornamenti, schede degli spettacoli e ulteriori informazioni sono consultabili sul sito ufficiale

www.auditoriumjerago.it

Il Teatro Auditorium invita tutti a partecipare a questa nuova stagione, continuando una tradizione che unisce generazioni, valorizza la cultura locale e crea momenti di condivisione.