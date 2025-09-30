Kimba Art: astrattismo e street art in mostra a Sesto Calende

Dal 15 al 28 ottobre, Sesto Calende ospita la mostra personale di Simone Leontini – in arte Kimba – giovane artista emergente classe 1994, che con la sua arte trasforma le emozioni in opere concrete e vibranti. Durante la mostra ci si potrà immergersi in un mondo fatto di colori intensi, spatolate energiche e movimenti fluidi, espressione diretta della creatività dell’artista.

In occasione dell’opening party di venerdì 17 ottobre: musica, aperitivo, merchandising esclusivo e tante sorprese. Durante la mostra sarà inoltre possibile assistere a una sessione di “live painting” insieme a Kimba. Tutte le opere saranno inoltre disponibili con sconti speciali per tutta la durata dell’esposizione.

Il linguaggio di Kimba: emozioni, libertà e movimento

Simone Leontini, in arte Kimba, è un artista autodidatta di Sesto Calende. Leontini ha iniziato esplorando disegno, street art e writing, per poi abbracciare il linguaggio dell’astrattismo. La sua arte nasce dall’ispirazione per il colore, le forme e i paesaggi che lo circondano, con l’obiettivo di comunicare emozioni e incoraggiare la libertà di espressione.

«L’arte per me è coraggio e libertà – afferma Kimba –. È il mezzo attraverso cui condivido le mie emozioni e la mia energia, trasformando il sogno della pittura in realtà. Con questa mostra voglio aprire al pubblico la mia visione e creare momenti di condivisione collettiva, invitando chi osserva a immergersi nel mio mondo fatto di colore, movimento e passione».

L’arte di Kimba nasce dall’incontro tra astrattismo e street art: le sue opere combinano spatolate energiche e gestualità libera con colori vivaci e contrasti su sfondi tridimensionali o graduati. Partendo dall’esperienza nel writing e nella pittura urbana, integra spray, stencil e pennelli, creando composizioni capaci di catturare l’occhio e trasmettere emozioni: un dialogo continuo tra tecnica tradizionale e creatività contemporanea.