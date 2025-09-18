La Carrozzeria Chinetti di Bedero Valcuvia cerca un elettricista
Si offre un contratto a tempo indeterminato con un periodo di prova
La Carrozzeria Chinetti di Bedero Valcuvia, leader nel settore della produzione di veicoli antincendio dal 1953, ricerca un
elettricista
con o senza esperienza da inserire nel suo organico.
Requisiti
- Diploma
- Conoscenza lingua inglese
- Forte spirito di iniziativa e voglia di imparare
Si offre un contratto a tempo indeterminato con un periodo di prova.
I candidati possono inviare il loro CV all’indirizzo info@chinettifire.com
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
lenny54 su La Lega proporrà un minuto di silenzio in ogni consiglio comunale del Varesotto per l'omicidio di Charlie Kirk
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.