La Carrozzeria Chinetti di Bedero Valcuvia cerca un elettricista

Si offre un contratto a tempo indeterminato con un periodo di prova

Carrozzeria Chinetti

La Carrozzeria Chinetti di Bedero Valcuvia, leader nel settore della produzione di veicoli antincendio dal 1953,  ricerca un

elettricista

con o senza esperienza da inserire nel suo organico.

Requisiti

  • Diploma
  • Conoscenza lingua inglese
  • Forte spirito di iniziativa e voglia di imparare

Si offre un contratto a tempo indeterminato con un periodo di prova.

I candidati possono inviare il loro CV all’indirizzo info@chinettifire.com

di
Pubblicato il 18 Settembre 2025
