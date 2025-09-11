La Casa del Giocattolo Solidale invita tutti alla Marcia dei Bambini per la Pace

In occasione della Giornata Internazionale della Pace, La Casa del Giocattolo Solidale invita bambini, ragazzi e famiglie a partecipare alla Marcia dei Bambini per la Pace, un’iniziativa pensata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di fermare i conflitti e garantire un futuro di pace e speranza ai più piccoli.

Un cammino per la pace

L’evento si terrà domenica 21 settembre 2025, con partenza alle 15:30 da Giardini Estensi. La marcia attraverserà le vie della città, portando con sé il messaggio forte di STOP alle guerre e sostegno ai bambini vittime dei conflitti. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità di Varese e non solo sull’importanza di costruire insieme un mondo migliore, dove la pace regni sovrana.

Un messaggio di speranza

La marcia non sarà solo una passeggiata, ma anche un momento di partecipazione attiva. Tutti i partecipanti sono invitati a portare un disegno o un messaggio di pace, che servirà a riempire la città di speranza e vicinanza. Con ogni passo, i partecipanti contribuiranno a colorare Varese con i simboli della pace, creando un’atmosfera di unione e solidarietà.

Unisciti alla causa

“Unisciti a noi e coloriamo il mondo con la pace!”, è l’appello lanciato dalla Casa del Giocattolo Solidale. La marcia dei bambini è una grande occasione per far sentire la propria voce contro la guerra e sostenere i diritti dei bambini di tutto il mondo. Ogni passo è un passo verso un futuro migliore, dove i bambini non siano mai più vittime dei conflitti.

Dettagli dell’evento

Data: Domenica 21 settembre 2025

Orario di partenza: 15:30

Luogo di partenza: Giardini Estensi, Varese

Cosa portare: Un disegno o un messaggio di pace

La Casa del Giocattolo Solidale invita tutti, grandi e piccoli, a partecipare a questo importante evento di solidarietà e speranza. Insieme possiamo costruire un mondo più pacifico per le generazioni future.