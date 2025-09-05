La Fanfara Bersaglieri di Lonate Pozzolo in concerto a Busto Arsizio

Domenica 7 settembre in Piazza San Giovanni a Busto Arsizio musica dal vivo e la possibilità di provare gli strumenti

Una serata di musica aperta a tutti in centro a Busto Arsizio domenica 7 settembre. A partire dalle 17:30, Piazza San Giovanni ospiterà l’evento “Open Air” con la Fanfara Bersaglieri di Lonate Pozzolo – Nino Tramonti Mario Crosta, che si esibirà dal vivo e presenterà i corsi della Scuola Allievi.

Organizzato in collaborazione con Nuova Busto Musica, l’evento ha l’obiettivo di far conoscere da vicino l’attività della Fanfara e offrire a giovani e adulti la possibilità di avvicinarsi alla musica bandistica. L’iniziativa segna anche l’inizio della campagna iscrizioni per i corsi musicali che partiranno a settembre a Busto Arsizio.

Dopo l’esibizione, si provano gli strumenti

Il programma si apre alle 17:30 con l’esibizione della Fanfara, che porterà in piazza il caratteristico repertorio bersaglieresco. A seguire, dalle 18:00 alle 19:00, sarà possibile provare direttamente alcuni strumenti musicali messi a disposizione dalla Scuola Musica della Fanfara. Un’occasione unica per curiosi di ogni età e per potenziali futuri allievi.