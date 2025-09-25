La Farmacia comunale 2 di Saronno: vicina alle persone e al territorio
La direttrice Roberta Beretta racconta il valore di entrare a far parte delle "Farmacie fuori dal Comune": la rete che aiuta le strutture pubbliche a essere più competitive attraverso forniture più vantaggiose e la condivisione delle esperienze
La Farmacia comunale 2 di Saronno è il punto di riferimento per la zona residenziale e più periferica della città. Un presidio sanitario di prossimità, che negli anni ha saputo coniugare i servizi tradizionali con competenze e strumenti nuovi, mantenendo sempre una forte vocazione territoriale e un’attenzione particolare alle esigenze degli anziani, che costituiscono gran parte dell’utenza.
Una squadra sempre al fianco degli utenti
Oltre alla dispensazione dei farmaci e alla consulenza quotidiana, la farmacia ha ampliato la propria attività includendo nuovi servizi di telemedicina, visite con psicologa e osteopata, diagnosi capillare e un progetto dedicato alla nutrizione. Non mancano giornate di prevenzione, pensate per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di svolgere controlli regolari.
La Farmacia comunale 2 di Saronno è inoltre disponibile ad aiutare gli utenti in alcune procedure burocratiche (come il cambio del medico di base): un supporto prezioso per chi ha difficoltà a gestire le pratiche online. A garantire tutto questo c’è la squadra coordinata dalla direttrice Roberta Beretta.
«Una rete che valorizza le singole farmacie»
«Entrare nella rete “Le farmacie fuori dal Comune” è stato un passo importante – racconta Roberta Beretta – perché ci consente di mantenere la nostra indipendenza, ma allo stesso tempo beneficiare di un supporto concreto. Lavorare insieme ad altre realtà ci permette di raggiungere obiettivi comuni, stringere accordi commerciali migliori e condividere opinioni ed esperienze».
Per la direttrice, uno degli aspetti più significativi del progetto è l’analisi dei dati: uno strumento che aiuta le farmacie della rete a comprendere meglio i bisogni della popolazione, i cambiamenti del mercato e a migliorare l’offerta dei servizi.
“Le farmacie fuori dal Comune”: una rete per crescere insieme
La rete “Le farmacie fuori dal Comune”, nata dall’intuizione di alcune farmacie comunali del Varesotto, è oggi un’esperienza consolidata che riunisce realtà pubbliche ma autonome, sparse in diverse province lombarde. L’obiettivo è quello di mettere in comune competenze, progetti e risorse, mantenendo però la propria identità e il legame con il proprio territorio.
Scopri di più sui vantaggi della rete “Le farmacie fuori dal Comune” nell’articolo di VareseNews a questo link.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.