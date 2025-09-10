La Festa della Massina anima Cislago con due giorni di musica, tradizione e divertimento

Torna a Cislago l’appuntamento con la “Festa della Massina”, l’evento che da anni raccoglie attorno a sé la comunità locale e non solo, tra sapori della tradizione, musica, giochi e attività per tutte le età. L’edizione 2025 si terrà sabato 13 e domenica 14 settembre nell’area verde della Massina, con un ricco programma promosso con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Sabato 13 settembre: si accendono i riflettori

La festa prenderà il via sabato alle 18.30 con l’apertura del bar e degli stand gastronomici, un’occasione per gustare i piatti della tradizione locale. Alle 20.00 sarà inaugurato anche il “Mercatino del cuore”, con oggetti usati a cui dare nuova vita.

Sempre alle 20.00 spazio al divertimento con il “Gioco del Coniglio 2.0” e con “Indovina il peso del cesto”, un gioco che metterà alla prova l’intuito dei partecipanti. A chiusura della serata, alle 21.00, musica e balli coinvolgenti con la coppia Patrizio & Patrizia, che proporranno un repertorio variegato: revival, ballo liscio, latino americano e successi internazionali.

Domenica 14 settembre la giornata clou della festa

La domenica si aprirà alle 10 con la celebrazione della messa, seguita da un aperitivo aperto a tutti. Alle 10.30 prenderà il via il “Percorso ludico culturale dei giochi dei nonni”, un itinerario alla scoperta delle tradizioni popolari che coinvolgerà bambini, famiglie e nonni in giochi e racconti.

Il pomeriggio sarà dedicato al divertimento e alla musica: dalle 15.00 via libera a giochi gonfiabili, pesca di beneficenza e truccabimbi. Alle 16.30 si terrà l’esibizione del Gruppo Majorettes Stella Azzurra di Cislago e, alle 17.30, l’atteso spettacolo di magia per bambini.

A chiudere la festa, a partire dalle 20.30, torneranno Patrizio & Patrizia con la loro musica per ballare ancora una volta insieme.

Durante tutta la manifestazione sarà attivo il servizio bar e ristorazione.

Qui la locandina con tutti i dettagli del programma

(Foto di Adelchi – Opera propria, CC BY-SA 3.0,)