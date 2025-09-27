La festa medievale di Lomazzo rimandata all’11 ottobre a causa della pioggia
A causa del maltempo la manifestazione è rinviata di due settimane, Resta invariato il programma degli eventi
L’evento “Hora Laeta – giornata medievale“, in programma nel pomeriggio di sabato 27 settembre, è stato rimandato all’11 ottobre a causa delle condizioni meteorologiche. Il programma resta invariato.
Lomazzo si tuffa nel Medioevo con “Hora Laeta”: una giornata tra dame, falconeria e spettacoli di fuoco
