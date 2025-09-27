Varese News

Lombardia

La festa medievale di Lomazzo rimandata all’11 ottobre a causa della pioggia

A causa del maltempo la manifestazione è rinviata di due settimane, Resta invariato il programma degli eventi

pioggia

L’evento “Hora Laeta – giornata medievale“, in programma nel pomeriggio di sabato 27 settembre,  è stato rimandato all’11 ottobre a causa delle condizioni meteorologiche. Il programma resta invariato.

Lomazzo si tuffa nel Medioevo con “Hora Laeta”: una giornata tra dame, falconeria e spettacoli di fuoco

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.