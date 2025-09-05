La fisica diventa spettacolo: a Materia un viaggio tra numeri e giocoleria

Venerdì 12 settembre, alle ore 21:00, Materia si prepara ad ospitare La fisica sognante, una conferenza-spettacolo pensata per un pubblico di tutte le età, che unisce il rigore della scienza alla leggerezza del divertimento.

Federico Benuzzi, docente, divulgatore, attore e giocoliere, accompagnerà i presenti in un percorso tra esperimenti, numeri di scena e momenti di giocoleria, per raccontare la fisica in modo coinvolgente e accessibile.

L’obiettivo è trasformare concetti complessi in esperienze concrete, sorprendenti e divertenti, capaci di stimolare curiosità e meraviglia.

Evento realizzato in collaborazione con Anche Io Aps. Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.