La grande lirica nei cortili di Gallarate con i giovani dell’Accademia alla Scala
In via Curtatone il concerto “Musica nell’aria”, sostenuto da Regione Lombardia e Aler, ha portato Beethoven, Gershwin e Morricone tra le case popolari. Caruso: «La cultura cresce quando incontra le persone nei luoghi di tutti i giorni»
Lunedì 29 settembre la grande musica lirica è arrivata nei cortili delle case popolari di Gallarate. Un quintetto di ottoni, in via Curtatone, ha oggi suonato il concerto ‘Musica nell’aria’, progetto sostenuto da Regione Lombardia insieme all’Accademia Teatro alla Scala e ad Aler.
Il programma ha proposto brani di Beethoven, Gershwin, Debussy, Bernstein, Morricone, Sostakovic e Wagner, accompagnati da una guida all’ascolto pensata per coinvolgere il pubblico di tutte le età. La tappa gallaratese rientra nei progetti dell’Olimpiade culturale di Milano Cortina 2026, il percorso che accompagna i Giochi con eventi diffusi sul territorio per ampliare competenze e pubblico.
Presente all’evento, l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso:“’Musica nell’aria’ – ha spiegato Caruso – funziona perché porta i concerti dove la gente vive: nei cortili, nelle strade, negli spazi urbani. E’ così che si allarga il pubblico, si costruisce fiducia e cresce l’abitudine all’ascolto. La cultura non vive solo nei teatri, ma cresce quando incontra le persone nei luoghi di tutti i giorni. Questo progetto valorizza i giovani talenti dell’Accademia della Scala e rafforza il legame tra comunità e grande musica”.
“Portare la musica dell’Accademia alla Scala tra le vie di Gallarate – ha aggiunto l’assessore regionale – per me ha un significato speciale. Ringrazio l’Accademia Teatro alla Scala che mette i suoi talenti al servizio dei territori, Aler che apre spazi e garantisce la logistica, il Comune di Gallarate e i cittadini che hanno contribuito alla riuscita dell’evento”.
