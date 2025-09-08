La Luna rossa non delude: mostra il suo fascino e dà appuntamento al 31 dicembre 2028

E’ stato uno spettacolo fantastico, che si ripeterà solo tra molti anni, ossia il 31 Dicembre del 2028. Il GAT, Gruppo Astronomico Tradatese ha fatto osservazioni in una mezza dozzina di postazioni, in varie parti della provincia di Varese.

Galleria fotografica La Luna Rossa 4 di 7

Piermario Ardizio ha condotto una affollata serata sul lungo lago di Gavirate. Molto particolare e affollatissima è stata la serata che gli astrofili tradatesi hanno condotto assieme agli astrofili di Cassano M. guidati da Giuseppe Macalli. Assolutamente interessante è stata la presenza di moltissimi genitori con bambini da 4-5 anni in su: per loro è stata la prima eclisse e il loro stupore ed entusiasmo fa pensare che potrebbe aver fatto scattare, in qualcuno, quella meravigliosa ‘scintilla’ che si può trasformare negli anni nella meravigliosa (e inguaribile…) passione per le stelle. Tutto favorito anche dall’ora comodissima in cui l’eclisse era visibile.

Il sito osservativo era sul piazzale del Cimitero di Cassano, da dove la Luna sorgeva da Est attorno alle 19,30 di ieri sera. Come noto la Luna piena sorgeva già completamente immersa nel cono d’ombra della Terra, ma per apprezzarne bene l’intensità reale della colorazione rossa conferita dall’ eclisse ( e non quella tipica della bassa altezza sull’ orizzonte) è stato necessario attendere fin verso le 20,30, quando il cielo era ormai sufficientemente scuro e la Luna si era alzata di una decina di gradi sopra l’ orizzonte.

A questo punto sia visivamente sia fotograficamente, il rosso dell’eclisse era evidentissimo e mediamente chiaro: un indizio che i raggi del Sole attraversavano una atmosfera terrestre in quel momento abbastanza (ma non completamente !) poco intasata da nuvole e da polvere, come spesso succede durante la stagione estiva. Poi alle 20,57 il momento più spettacolare, con la Luna che lentamente è scivolata (con ripresa della illuminazione da sinistra) fuori dal cono d’ombra della Terra.

Alle 22 la Luna piena ha riassunto quasi completamente la sua luminosità. Il quasi è dovuto al fatto che, in realtà, per un’altra ora la Luna ha attraversato il debole guscio di penombra, che per ragioni ottiche avvolge il denso disco dell’ombra terrestre. L’osservazione di uno splendido Saturno situato assieme alla Luna nella costellazione dei Pesci ha concluso alla grande la serata.