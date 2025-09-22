La Materia del Giorno: l’autostrada spiegata da Pedemontana
Mercoledì 24 settembre, alle ore 15, un nuovo appuntamento della rubrica "La Materia del Giorno", la diretta webtv pensata per sviscerare temi complessi rendendoli accessibili a tutti
Mercoledì 24 settembre, alle ore 15, un nuovo appuntamento della rubrica “La Materia del Giorno“, la diretta webtv pensata per sviscerare temi complessi rendendoli accessibili a tutti. Sarà visibile sulla home page di Varesenews, sul canale youtube, facebook e Instagram.
Nella puntata di mercoledì 24, il nostro focus è l’autostrada: una delle infrastrutture più imponenti e utilizzate, ma di cui spesso non conosciamo i retroscena. Chi la progetta? Chi la finanzia? E, soprattutto, come si calcola il pedaggio che paghiamo ogni giorno?
Per rispondere a queste e molte altre domande, avremo un ospite d’eccezione: il Dott. Sabato Fusco, Direttore Generale di Pedemontana Lombarda. Insieme al giornalista Tomaso Bassani, ci guiderà in un viaggio alla scoperta del mondo delle infrastrutture stradali, con uno sguardo approfondito sia sull’autostrada in generale che sull’importante progetto di Pedemontana in particolare.
Sarà un’occasione unica per capire davvero cosa c’è dietro a ogni chilometro di strada che percorriamo.
La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.
