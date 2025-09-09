La musica apre le porte: al Malipiero di Varese l’Open Day

Il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese apre le porte nel pomeriggio di sabato 13 settembre dalle 16 alle 18.30 con un Open Day rivolto a studenti, famiglie e appassionati di musica.

La giornata offrirà la possibilità di conoscere da vicino l’ampia offerta formativa, che spazia dai corsi propedeutici per i più piccoli ai percorsi avanzati per giovani musicisti e professionisti.

Durante l’evento, a ingresso libero, sarà possibile visitare le aule e gli spazi didattici, incontrare i docenti, assistere a brevi esibizioni musicali degli studenti e ricevere tutte le informazioni su corsi e iscrizioni.