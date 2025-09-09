La musica apre le porte: al Malipiero di Varese l’Open Day
Sabato 13 settembre il Liceo Civico Musicale organizza un pomeriggio per scoprire corsi, docenti e opportunità di formazione
Il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese apre le porte nel pomeriggio di sabato 13 settembre dalle 16 alle 18.30 con un Open Day rivolto a studenti, famiglie e appassionati di musica.
La giornata offrirà la possibilità di conoscere da vicino l’ampia offerta formativa, che spazia dai corsi propedeutici per i più piccoli ai percorsi avanzati per giovani musicisti e professionisti.
Durante l’evento, a ingresso libero, sarà possibile visitare le aule e gli spazi didattici, incontrare i docenti, assistere a brevi esibizioni musicali degli studenti e ricevere tutte le informazioni su corsi e iscrizioni.
