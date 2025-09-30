Varese News

“La musica della mia storia”: a Materia un viaggio tra musica e ricordi

Mercoledì 8 alle 21:00 Renato Furigo e Mauro Guarneri portano in scena uno spettacolo che mescola narrazione e musica, ripercorrendo le canzoni più iconiche dagli anni '60 agli anni '90

Vi siete mai chiesti cosa si nasconde dietro a quelle canzoni che ci accompagnano da anni? Chi le ha scritte, cosa le ha ispirate? E, soprattutto, cosa ci raccontano di un’epoca? Mercoledì 8 ottobre, alle 21:00, a Materia Spazio Libero, si avrà l’opportunità di scoprire il lato nascosto di alcune delle canzoni più iconiche degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90.

“La musica della mia storia” è uno spettacolo che unisce narrazione e musica, con Renato Furigo come voce narrante e cantante, e Mauro Guarneri al pianoforte. Insieme, guideranno i presenti in un viaggio emozionante nel tempo, raccontando aneddoti e storie legate a brani che hanno segnato generazioni. Le canzoni più amate, suonate dal vivo con arrangiamenti personalizzati da Guarneri, prenderanno vita, creando un’atmosfera unica di ricordi e emozioni.

Pubblicato il 30 Settembre 2025
