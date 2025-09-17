“La musica non bombarda”, Riccardo Ceratti in concerto a Varese

Il prossimo venerdì 26 settembre a Varese un evento musicale da non perdere . Nella sede dell’Associazione “Un’altra storia per Varese” (in via Francesco del Cairo 34), il cantautore e musicista Riccardo Ceratti si esibirà in concerto. L’evento avrà inizio alle 18:00, come parte della programmazione della stagione culturale 2025-26.

La musica non bombarda: resiste

Il tema della serata è significativo e potente: “La musica non bombarda: resiste”. Un invito a riflettere sul ruolo della musica come strumento di resistenza e speranza in tempi difficili. Accanto a Riccardo Ceratti, sul palco interverranno Nina Di Stasi, Giuseppe Musolino, e Marisa Splendore.

Al termine, apericena con piatti tipici asiatici

Dopo il concerto, i partecipanti potranno godere di un’apericena speciale, con piatti tipici della tradizione asiatica a cura di Sheena. Un’occasione per continuare a condividere e vivere la serata in un’atmosfera conviviale, gustando sapori unici.

Un evento benefit

La serata si inserisce anche in un contesto di solidarietà: il concerto è infatti un evento benefit a favore dell’associazione Un’altrastoriaVarese. L’ingresso è a sottoscrizione libera, con la possibilità di diventare membri dell’associazione attraverso l’acquisto di un tesseramento 2025-26.