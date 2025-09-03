La Neurologia di Saronno protagonista nella lotta globale contro l’ictus

La dottoressa Valeria Caso (a destra nella foto), primaria di Neurologia all’Ospedale di Saronno gestito dalla Asst Valle Olona, è tra i protagonisti del Future Stroke Leaders Programme (Fslp) della World Stroke Organisation (Wso), di cui ricopre il ruolo di mentor e co-chair.

Il programma è un’iniziativa internazionale, che coinvolge giovani professionisti da oltre 35 Paesi. Il suo obiettivo è formare una nuova generazione di medici che possano guidare la ricerca nella cura dell’ictus. Il programma supporta i giovani professionisti all’inizio della loro carriera attraverso attività di mentorship, training internazionale e offre supporto a progetti innovativi.

I risultati del Fslp – dal rafforzamento dei servizi sanitari in aree svantaggiate, all’aumento della produzione scientifica fino al sostegno alle politiche globali sull’ictus – sono stati recentemente pubblicati sull’International Journal of Stroke.

«Questi dati – ha sottolineato la dottoressa Caso – confermano il valore internazionale dell’iniziativa e il ruolo centrale dell’Italia nella lotta contro una delle principali cause di morte e disabilità».

«Il Wso Fslp – conclude la direttrice della Neurologia di Saronno – è oggi un modello per lo sviluppo di una leadership globale nell’ictus. Il suo impatto abbraccia l’innovazione clinica, la ricerca accademica e l’influenza politica, guidandone l’implementazione. Il continuo adattamento del programma al mutevole panorama internazionale, il coinvolgimento degli ex studenti e la valutazione dell’impatto a lungo termine contribuiranno a sostenere e ampliare i contributi a livello mondiale all’equità nell’assistenza all’ictus».