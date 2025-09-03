Varese News

La Neurologia di Saronno protagonista nella lotta globale contro l’ictus

La primaria Valeria Caso fa parte del Future Stroke Leaders Programme: il programma internazionale per formare la nuova generazione di esperti nella cura dell'ictus

neurologia saronno

La dottoressa Valeria Caso (a destra nella foto), primaria di Neurologia all’Ospedale di Saronno gestito dalla Asst Valle Olona, è tra i protagonisti del Future Stroke Leaders Programme (Fslp) della World Stroke Organisation (Wso), di cui ricopre il ruolo di mentor e co-chair.

Il programma è un’iniziativa internazionale, che coinvolge giovani professionisti da oltre 35 Paesi. Il suo obiettivo è formare una nuova generazione di medici che possano guidare la ricerca nella cura dell’ictus. Il programma supporta i giovani professionisti all’inizio della loro carriera attraverso attività di mentorship, training internazionale e offre supporto a progetti innovativi.

I risultati del Fslp – dal rafforzamento dei servizi sanitari in aree svantaggiate, all’aumento della produzione scientifica fino al sostegno alle politiche globali sull’ictus – sono stati recentemente pubblicati sull’International Journal of Stroke.

«Questi dati – ha sottolineato la dottoressa Caso – confermano il valore internazionale dell’iniziativa e il ruolo centrale dell’Italia nella lotta contro una delle principali cause di morte e disabilità».

«Il Wso Fslp – conclude la direttrice della Neurologia di Saronno – è oggi un modello per lo sviluppo di una leadership globale nell’ictus. Il suo impatto abbraccia l’innovazione clinica, la ricerca accademica e l’influenza politica, guidandone l’implementazione. Il continuo adattamento del programma al mutevole panorama internazionale, il coinvolgimento degli ex studenti e la valutazione dell’impatto a lungo termine contribuiranno a sostenere e ampliare i contributi a livello mondiale all’equità nell’assistenza all’ictus».

Pubblicato il 03 Settembre 2025
