La Openjobmetis si blocca sul più bello e crolla dopo mezz’ora di buon basket

Tre periodi di buon basket e buone idee, un ultimo quarto senza gambe e con pochi punti. La Openjobmetis esce sconfitta dal primo confronto prestagionale con un’avversaria di Serie A, la Bertram Tortona, anche se il risultato finale (98-78) non rispecchia l’andamento del match.

Nel nuovo palasport della città piemontese (ancora da inaugurare ufficialmente) anzi, è Varese a fare il ritmo in avvio con un parziale di 6-17 nei primi 5′ a fare da manifesto del basket biancorosso. Poi la partita si normalizza e viaggia per mezz’ora sui binari dell’equilibrio con una Openjobmetis che trova pronti nell’ordine Alviti e Librizzi, Moore e Renfro oltre a un Assui ficcante. Poi, nei 10′ finali, il parziale dei Leoni è tremendo, 33-16, con segnalazione di benzina finita in casa prealpina.

«Un bel test per noi, soprattutto per i giocatori che devono ancora conoscere il livello del campionato italiano – ha detto Kastritis a fine gara. Oggi è stato dimostrato che questo livello sarà altissimo. Tutte le squadre sono molto forti ma questo non deve spaventarci, così come non deve preoccuparci la nostra condizione attuale. Dobbiamo essere consapevoli che ogni possesso dobbiamo dare il 100% e anche di più, se non facciamo questo le nostre possibilità di perdere si alzano considerevolmente».

A livello di singoli, c’è il trio Alviti-Librizzi-Renfro a trovare soluzioni d’attacco (14 punti a testa) mentre Moody dopo la scorpacciata con Bergamo non ha avuto grandi spunti al tiro pur distribuendo 8 assist. Ancora indietro invece Ladurner e Freeman che non è riuscito a incidere contro avversari di livello.

«Per tre periodi abbiamo giocato un’ottima pallacanestro, solida e consistente nonostante diversi giocatori non siano stati bene ed abbiano avuto qualche acciacco fisico. Nell’ultimo quarto abbiamo abbassato completamente il livello d’energia e questo ci è costato lo scarto finale. Dobbiamo imparare che quando la fatica e la stanchezza si fanno sentire è il momento di fare un passo avanti a livello di forza mentale”.

BERTRAM TORTONA – OPENJOBMETIS VARESE 98-78

(17-22; 39-42; 63-62).



TORTONA: Vital 16 (3-5, 3-9), Hubb 14 (4-5, 2-5), Gorham 16 (5-8, 2-3), Manjon 7 (3-4), Smith 4 (1-1), Alipiev 13 (5-6, 1-2), Bellinaso (0-1), Tandia 2 (1-1), Baldasso 3 (0-5, 1-3), Di Meo, Biligha 21 (7-8), Josovic 2 (1-2, 0-1). All. Fioretti.

VARESE: Alviti 11 (1-3, 4-7), Moore 9 (3-6, 1-5), Villa 2 (1-3, 0-1), Scola, Assui 14 (4-7, 1-5), Librizzi 14 (2-3, 3-5), Renfro 14 (7-9), Farias, Ladurner 2 (1-1), Moody 5 (1-3, 1-7), Freeman 4 (1-2, 0-2), Bergamin 3 (1-1 da 3). All. Kastritis.

Arbitri: Quarta, Cassina, Giovannini.

Note – Tiri liberi: Tortona 11/14, Varese 6/9. Rimbalzi: Tortona 39 (Gorham 11), Varese 32 (Assui 8). Totali al tiro: Tortona 30/46 da 2, 9/23 da 3; Varese 21/37 da 2, 10/31 da 3. Assist: Tortona 30 (Manjon 7), Varese 17 (Moody 8).