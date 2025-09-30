Varese News

Tempo Libero

Cuveglio

La passione scende in campo con la Festa dello Sport di Cuveglio

L’evento, promosso dal Comune di Cuveglio in stretta collaborazione con le associazioni sportive locali e l’Assessorato allo Sport, sarà un weekend all’insegna del ricordo, della dimostrazione e della partecipazione attiva per tutta la comunità

Finestagione 2025: la Blu Volley Cuveglio
Sagre, Fiere e Feste

05 Ottobre 2025

Cuveglio si prepara a celebrare la sua storia e passione sportiva con la nuova edizione della Festa dello Sport 2025. L’evento, promosso dal Comune di Cuveglio in stretta collaborazione con le associazioni sportive locali e l’Assessorato allo Sport, sarà un weekend all’insegna del ricordo, della dimostrazione e della partecipazione attiva per tutta la comunità.

Venerdì 3 Ottobre: Uno Sguardo al Passato e al Presente

La celebrazione prenderà il via venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 21.00, presso la Sala Polivalente di Cuveglio (piazza Marconi). La serata sarà dedicata alla memoria sportiva locale con la presentazione del libro di Willy Muhlbauer e Remo Magni, intitolato “Lo sport a Cuveglio tra passato e presente, Valcuvia Basket e PGS Blu Volley si raccontano“.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che si concluderà con una photo gallery ricca di immagini evocative che ripercorreranno i momenti più significativi delle società sportive del territorio.

Domenica 5 Ottobre: Sport e Divertimento per Tutti

Il cuore della manifestazione batterà domenica 5 ottobre 2025, dalle ore 10.00 alle 16.30, nella palestra delle scuole medie di Cuveglio. La giornata sarà un’immersione totale nel mondo dello sport locale:

  • Mattina: Spazio a stand e dimostrazioni che presenteranno le diverse discipline praticate in Valcuvia.
  • Pomeriggio: Le attività si apriranno al pubblico con la possibilità, per chiunque lo desideri, di scendere in campo e mettersi alla prova nelle varie discipline.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale ci sarà la partecipazione straordinaria di due eccellenze sportive, Vittorio Ciresa e Federico Morlacchi, che porteranno la loro testimonianza di impegno e successo. La Pro Loco di Cuveglio curerà il pranzo, garantendo un momento conviviale e gustoso.

Le Società Sportive Protagoniste

La Festa sarà la vetrina perfetta per conoscere da vicino l’impegno e l’offerta delle società sportive locali. I più piccoli e le loro famiglie avranno l’opportunità di interagire con: ASD Valcuviana Calcio, ASD PGS Blu Volley Cuveglio, Ginnastica Artistica Cuveglio, Pallacanestro Laveno Valcuvia, Bu-Sen Valcuvia Judo, e molti altri protagonisti dello sport della zona.

30 Settembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.