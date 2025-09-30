La passione scende in campo con la Festa dello Sport di Cuveglio

L’evento, promosso dal Comune di Cuveglio in stretta collaborazione con le associazioni sportive locali e l’Assessorato allo Sport, sarà un weekend all’insegna del ricordo, della dimostrazione e della partecipazione attiva per tutta la comunità

Venerdì 3 Ottobre: Uno Sguardo al Passato e al Presente

La celebrazione prenderà il via venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 21.00, presso la Sala Polivalente di Cuveglio (piazza Marconi). La serata sarà dedicata alla memoria sportiva locale con la presentazione del libro di Willy Muhlbauer e Remo Magni, intitolato “Lo sport a Cuveglio tra passato e presente, Valcuvia Basket e PGS Blu Volley si raccontano“.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che si concluderà con una photo gallery ricca di immagini evocative che ripercorreranno i momenti più significativi delle società sportive del territorio.

Domenica 5 Ottobre: Sport e Divertimento per Tutti

Il cuore della manifestazione batterà domenica 5 ottobre 2025, dalle ore 10.00 alle 16.30, nella palestra delle scuole medie di Cuveglio. La giornata sarà un’immersione totale nel mondo dello sport locale:

Mattina: Spazio a stand e dimostrazioni che presenteranno le diverse discipline praticate in Valcuvia.

Pomeriggio: Le attività si apriranno al pubblico con la possibilità, per chiunque lo desideri, di scendere in campo e mettersi alla prova nelle varie discipline.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale ci sarà la partecipazione straordinaria di due eccellenze sportive, Vittorio Ciresa e Federico Morlacchi, che porteranno la loro testimonianza di impegno e successo. La Pro Loco di Cuveglio curerà il pranzo, garantendo un momento conviviale e gustoso.

Le Società Sportive Protagoniste

La Festa sarà la vetrina perfetta per conoscere da vicino l’impegno e l’offerta delle società sportive locali. I più piccoli e le loro famiglie avranno l’opportunità di interagire con: ASD Valcuviana Calcio, ASD PGS Blu Volley Cuveglio, Ginnastica Artistica Cuveglio, Pallacanestro Laveno Valcuvia, Bu-Sen Valcuvia Judo, e molti altri protagonisti dello sport della zona.