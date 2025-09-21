Varese News

La Pedotti di Luvinate “conquista” il Forte d’Orino: la scuola si “sposta” in montagna

Cervi da ascoltare e natura da osservare da vicino: serata didattica per i bambini della terza della primaria Pedotti al Forte d’Orino

La Pedotti di Luvinate “conquista” il Forte d’Orino

Non un sabato qualunque per la classe III della scuola primaria Pedotti di Luvinate.

Zaino in spalla e occhi puntati non alla lagnava ma al cielo, i bambini hanno vissuto un’esperienza didattica e sensoriale immersi nella natura, raggiungendo il Forte d’Orino lungo il sentiero 1 del Campo dei Fiori. Una scuola che, letteralmente, esce dai muri per entrare nel cuore della montagna.

Una lezione speciale al calar del sole

L’uscita scolastica – che ha avuto luogo nella serata di sabato 20 settembre – è stata l’occasione per ascoltare il bramito dei cervi che popolano da tempo i boschi del Varesotto. Ma l’esperienza si è rivelata ancora più ricca: lungo il percorso, i piccoli esploratori hanno raccolto materiali naturali, osservato impronte e foglie, riflettuto sul paesaggio e infine, a buio calato, rivolto lo sguardo verso il cielo stellato.

Biologi e volontari accanto agli alunni

A guidare i bambini non c’erano solo insegnanti e genitori, ma anche un team speciale di volontari e divulgatori scientifici: Emanuele, Piera, Angela e Costanza, coordinati dalla biologa Eleonora, hanno trasformato le osservazioni in vere e proprie occasioni di apprendimento. Grazie a loro, il contatto con la natura è diventato un’occasione per porre domande, comprendere i meccanismi della vita nel bosco e accendere la curiosità scientifica.

“Scuola oltre i muri”: un progetto educativo che guarda lontano

L’iniziativa fa parte del progetto Scuola oltre i muri, promosso dalla Primaria Pedotti. Il programma prevede uscite caratterizzate da un approccio pedagogico innovativo che vuole integrare la didattica tradizionale con esperienze concrete e coinvolgenti.

L’idea è quella di formare cittadini attivi, curiosi e consapevoli, offrendo occasioni di apprendimento in contesti diversi dall’aula. Un modo per scoprire le ricchezze del territorio e, allo stesso tempo, vivere la scuola con gioia e spirito di avventura.

Pubblicato il 21 Settembre 2025
