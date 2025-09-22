“La salute non si scambia con i soldi”: la denuncia di Futura Civitas sul polo logistico di Olgiate

Il futuro urbanistico di Olgiate Olona fa discuterete: l’impatto del nuovo polo logistico sul territorio, sulla salute e sulla qualità della vita. A rilanciare il tema è l’associazione Futura Civitas, che giovedì 19 settembre ha organizzato una serata per presentare pubblicamente il proprio documento di osservazioni al Piano di Governo del Territorio (PGT).

Consumo di suolo oltre la media regionale

Durante l’incontro, è stato citato un dato fornito da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che fotografa la situazione del suolo a Olgiate Olona: dal 2012 al 2023 il suolo consumato è passato dal 53,03% al 53,86%, con un incremento dello 0,83%, superiore alla media regionale (+0,31%) e provinciale (+0,29%).

Numeri più alti anche rispetto a città confinanti:

Busto Arsizio: 49,89% (+0,56%)

Castellanza: 49,76% (+0,01%)

A questi valori si dovranno aggiungere i 44.000 mq del nuovo polo logistico, un ampliamento che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione.

Una richiesta di confronto ancora inascoltata

Futura Civitas da mesi chiede all’Amministrazione Comunale un’assemblea pubblica per affrontare le criticità legate a questo progetto. Lo ha fatto a marzo, lo ha ribadito con una passeggiata di sensibilizzazione l’11 maggio e infine con una petizione firmata da 75 cittadini in soli tre giorni.

Nonostante ciò, secondo l’associazione, il Comune non ha mai dato un riscontro concreto, limitandosi a «incontri e risposte francamente imbarazzanti». E oggi, sottolineano, il tempo per evitare il Polo è scaduto: «Il punto non è più se ci sarà il polo logistico, perché ormai è evidente a tutti che è stato costruito. Ora il tema è come convivere con questo polo e soprattutto come porre alcuni correttivi che sono ancora possibili».

La richiesta di una Valutazione di Impatto Ambientale

Futura Civitas segnala anche l’emergere di nuove informazioni, pubblicate di recente dalla stampa locale, che aumentano le preoccupazioni – in particolare sul fronte della viabilità. Da qui la richiesta che l’Amministrazione valuti seriamente l’opportunità di avviare una VIA – Valutazione di Impatto Ambientale: «Strumenti come la VIA, anche se non obbligatori per legge, sono auspicabili per progetti impattanti come questo».

Le domande irrisolte restano molte: 13 quesiti sono stati inviati al Comune senza mai ricevere risposta. Futura Civitas contesta anche l’argomentazione secondo cui il Polo porterebbe benefici economici al Comune: «La salute, la tranquillità e la sicurezza viabilistica non si negoziano con i soldi».

Verde e qualità della vita: la proposta della regola 3-30-300

Tra i contenuti emersi durante la serata anche la proposta, illustrata dall’agronomo dott. Zanzi, di applicare la regola urbanistica del 3-30-300:

3 alberi visibili da ogni abitazione

30% di copertura arborea in ogni quartiere

massimo 300 metri di distanza da uno spazio verde

Una regola ideata dal professor Cecil Konijnendijk del Nature-Based Solutions Institute, che mira a valutare e migliorare l’accesso al verde urbano. Zanzi ha anche ricordato che «non si può rimediare al taglio di alberi maturi semplicemente piantando nuovi esemplari: ci vogliono almeno 20 anni perché un albero raggiunga la piena capacità di assorbimento della CO2 e di mitigazione dell’isola di calore».

L’assenza della politica locale

Alla serata hanno partecipato il sindaco di Marnate, Marco Scazzosi, e l’assessore all’urbanistica di Castellanza, Vanni Mirandola, «segno che il tema del PGT di Olgiate Olona riguarda anche il contesto territoriale più ampio». Nessun rappresentante della giunta o del consiglio comunale di Olgiate, invece, era presente. Un’assenza che l’associazione ha definito «deludente», soprattutto in un contesto di comunità locali dove «serve parlarsi, confrontarsi e avere fiducia l’uno dell’altro».