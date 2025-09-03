“La sanità lombarda è quella che perde più posizioni in Italia”

“La destra che governa Regione Lombardia sta portando la sanità lombarda al tracollo. I dati elaborati da Gimbe sono terribili e certificano una realtà che noi da tempo denunciamo e che i cittadini vivono sulla loro pelle. La Lombardia perde posizioni in Italia e lo fa peggio di tutte le Regioni, ad esclusione della Basilicata. Nella classifica, al contrario, è la seconda in Italia sì, ma la seconda peggiore. Perdere quattordici punti rispetto all’anno precedente è un dato che dovrebbe far dire al presidente della giunta lombarda e all’assessore regionale al Welfare che bisogna cambiare profondamente, che bisogna ricostruire la sanità territoriale e bisogna reinvestire sulla sanità pubblica, riducendo i tempi di attesa che sono un insostenibile ricatto per i cittadini, costretti a farsi visitare e curare a pagamento”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, commentando il rapporto GIMBE pubblicato oggi, basato sui monitoraggi del ministero, che vede la Lombardia perdere 14 punti tra il 2023 e il 2022 nella capacità di rispettare i LEA, i livelli essenziali di assistenza fissati per tutte le Regioni.

“Questo è un monito anche per la destra al governo: il modello lombardo è sbagliato e andare nella direzione della privatizzazione spinta è folle. Tra poche settimane in Consiglio regionale ci sarà la proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto oltre 100mila firme per riformare il servizio sanitario regionale, è un’occasione che la destra lombarda non può permettersi di sprecare”.