La scuola-casa che non ha riaperto. Ma che rimane nel cuore di tanti

Caro direttore

Settembre, le scuole hanno aperte le loro porte ormai da qualche settimana. Ma una scuola del territorio ha lasciato il suo cancello e le sue porte chiuse. Casa Sacro Cuore, per tutti “Il Sacro Cuore” di Bogno è rimasta chiusa! Inesorabilmente chiusa.

Tanti sarebbero stati i bambini che erano pronti ad iniziare il nuovo anno scolastico tra quelle mura, insieme ai loro compagni, ai loro amici, ai loro insegnanti, ai loro educatori, alle signore delle pulizie, alla cuoca, alle suore. In quegli ambienti preparati a giugno pensando proprio a quei bambini desiderosi di ritrovarsi nella loro “casa” e con chi per loro era un volto famigliare.

E invece si sono ritrovati sparsi per le varie scuole del territorio. Senza nemmeno capire il perché, troppo piccolo per poterlo capire. Ma non troppo piccoli per poter soffrire di questo strappo che hanno dovuto subire. Nelle loro parole, nei loro racconti con i nuovi compagni e i nuovi insegnanti risuona spesso “noi al Sacro Cuore…” Già, perché NOI al Sacro Cuore avevamo una casa, avevamo una famiglia, avevamo un luogo sicuro dove stare e che ci è stato tolto.

C’è chi si scrolla le spalle, senza prendere coscienza di ciò che è stato fatto. Ma quel luogo, quella Casa, resterà sempre nel cuore di chi l’ha vissuta e mai nessuno potrà cancellare i ricordi e le emozioni che quel luogo riusciva a regalare.

Lettera firmata