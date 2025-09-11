La Scuola di musica di Venegono Superiore presenta i nuovi corsi con tre giorni di open day

Sabato 13, domenica 14 e venerdì 19 settembre tre giorni di “porte aperte” per offrire a tutti la possibilità di scoprire e avvicinarsi ai corsi di musica proposti dalla scuola di musica cittadina

Il Gruppo musicale di Venegono Superiore organizza sabato 13, domenica 14 e venerdì 19 settembre tre giorni di “porte aperte” per offrire a tutti la possibilità di scoprire e avvicinarsi ai corsi di musica proposti dalla scuola. Gli open day si terranno in diverse giornate per consentire a tutti di partecipare.

Sabato 13 settembre, dalle 15 alle 18, sarà possibile scoprire una vasta gamma di strumenti, tra cui clarinetto, sassofono, fisarmonica, propedeutica musicale, tastiera, pianoforte, chitarra, tromba, trombone, eufonio e tuba.

Domenica 14 settembre, invece, la scuola aprirà le porte dalle 10 alle 12 per presentare corsi di chitarra, basso elettrico e canto, mentre nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, saranno dedicati alla presentazione dei corsi di batteria, percussioni, clarinetto e coro.

Venerdì 19 settembre, dalle 20 alle 21,30, si terrà un’altra sessione dedicata a pianoforte classico, flauto traverso, corno, violino e canto.

Gli incontri – gratuiti e aperti a tutti – si terranno presso la dépendance della Biblioteca di Venegono Superiore, in via Pasubio, angolo piazzetta Costantini.