La strada per la dogana di Porto Ceresio interrotta da una frana

Un'importante interruzione viaria sta creando disagi nel comune di Porto Ceresio. La strada che collega Porto Ceresio alla dogana svizzera di Brusino Arsizio è stata chiusa a causa di una frana che ha bloccato il transito

Un’importante interruzione viaria sta creando disagi nel comune di Porto Ceresio. La strada che collega Porto Ceresio alla dogana svizzera di Brusino Arsizio è stata chiusa a causa di una frana che ha bloccato il transito. L’evento si è verificato nelle prime ore del mattino e, a seguito delle verifiche dei tecnici, le autorità competenti hanno deciso di interdire il traffico per motivi di sicurezza.

Galleria fotografica

La strada per la Dogana di Porto Ceresio chiusa da una frana 4 di 4
La strada per la Dogana di Porto Ceresio chiusa da una frana
La strada per la Dogana di Porto Ceresio chiusa da una frana
La strada per la Dogana di Porto Ceresio chiusa da una frana
La strada per la Dogana di Porto Ceresio chiusa da una frana

Gli abitanti e i pendolari diretti verso la dogana di Brusino Arsizio sono invitati a prendere percorsi alternativi. La frana ha interessato una parte della strada e, per prevenire eventuali danni, è stata disposta una chiusura temporanea fino a quando non saranno completati i lavori di messa in sicurezza.

Pubblicato il 13 Settembre 2025
