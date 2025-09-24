La Varesina non decolla: Fenici battute in casa dal Real Calepina
Terza sconfitta in quattro gare per i rossoblu di Spilli, trafitti da un gol per tempo dei bergamaschi. Squadra in 10 da inizio ripresa per il doppio giallo a Costantino
La vittoria ottenuta domenica a Sondrio non è bastata a far decollare la Varesina: nel turno infrasettimanale valido come 4a giornata infatti, la squadra di Spilli è stata superata in casa per 0-2 dal Real Calepina raccogliendo così la terza sconfitta stagionale.
Una rete per tempo lo score a favore della formazione orobica, ma prima dello sblocco del risultato la partita ha vissuto un altro momento rilevante, la sospensione – durata circa 35′ – a causa di un infortunio muscolare a uno degli assistenti dell’arbitro Spinelli, poi sostituito da un membro dell’AIA abilitato a svolgere quella funzione. Al rientro in campo sono arrivate due reti, una per parte, entrambe però annullate per fallo dei realizzatori (Costantino e l’ex Oboe).
Ad aprire le marcature “ufficiali” è quindi stato l’esterno di destra del Real Calepina, Gianluca Lugnan, alla prima rete stagionale arrivata al 36′ minuto con un tocco in diagonale a punire un’incertezza dei padroni di casa. Le cose si sono ulteriormente complicate per le Fenici a inizio ripresa per la seconda ammonizione (e conseguente cartellino rosso) ai danni di Costantino: con un uomo in meno tutto è stato più difficile.
Spilli ha inserito Rosa e Franzoni al quarto d’ora (entrambi saranno pericolosi senza però riuscire a portare la stoccata decisiva) ma al 26′ l’attaccante ospite Zappa ha firmato la propria seconda rete stagionale (Lorenzi tocca ma non basta a deviare il tiro conclusivo) dando un ulteriore colpo al morale dei rossoblu. L’ingresso di Larhrib per Banaga non è servito per smuovere il risultato, e così la situazione in casa Varesina resta delicata con soli tre punti in tasca, colti sul campo del fanalino di coda.
VARESINA – REAL CALEPINA 0-2 (0-1)
MARCATORI: Lugnan (C) al 36′ pt; Zappa (C) al 26′ st.
VARESINA (3-5-2): Lorenzi, Grieco, Caverzasi (38’ Loeffen), Chiesa; Miconi (42’ st Ornaghi), Ghioldi (15’ st Rosa), Valisena (15’ st Franzoni), Baud Banaga (27’ st Larhrib), Vaz; Guri, Costantino. A disposizione: Bovi, Serraglia, Testa, Cum. All: Spilli.
REAL CALEPINA (3-4-3): Moretta, Semprini, Brero, Orlandi (19’ st Freri); Lugnan (19’ st Brogni), Scalmana, Forlani, Cortesi (30’ st Sementa); Zappa (27’ st Ronzoni), Oboe (38’ Duda), Nikolli. A disposizione: Miracolo, Alvarez, Grossi, Farrauto. All: Joelson.
ARBITRO: Lorenzo Spinelli di Cuneo (Lovecchio di Brindisi e Capotorto di Taranto)
NOTE. Gara interrotta dal 12’ per circa 35 minuti per l’infortunio di un assistente dell’arbitro, sostituito da un membro AIA abilitato. Espulso: Costantino (V) al 7’ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Costantino (V), Chiesa (V), Nikolli (R). Calci d’angolo: 3-4 Recupero: 1’ + 6’. Spettatori: 150 circa.
APPUNTAMENTO GIOVEDI’ SU RADIO MATERIA
Si parlerà del turno infrasettimanale e degli altri eventi sportivi di questi giorni, giovedì 25 settembre alle ore 14 su Radio Materia, la nuova web-radio di VareseNews. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dalle diverse partite in programma. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.