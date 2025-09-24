La Varesina non decolla: Fenici battute in casa dal Real Calepina

La vittoria ottenuta domenica a Sondrio non è bastata a far decollare la Varesina: nel turno infrasettimanale valido come 4a giornata infatti, la squadra di Spilli è stata superata in casa per 0-2 dal Real Calepina raccogliendo così la terza sconfitta stagionale.

Una rete per tempo lo score a favore della formazione orobica, ma prima dello sblocco del risultato la partita ha vissuto un altro momento rilevante, la sospensione – durata circa 35′ – a causa di un infortunio muscolare a uno degli assistenti dell’arbitro Spinelli, poi sostituito da un membro dell’AIA abilitato a svolgere quella funzione. Al rientro in campo sono arrivate due reti, una per parte, entrambe però annullate per fallo dei realizzatori (Costantino e l’ex Oboe).

Ad aprire le marcature “ufficiali” è quindi stato l’esterno di destra del Real Calepina, Gianluca Lugnan, alla prima rete stagionale arrivata al 36′ minuto con un tocco in diagonale a punire un’incertezza dei padroni di casa. Le cose si sono ulteriormente complicate per le Fenici a inizio ripresa per la seconda ammonizione (e conseguente cartellino rosso) ai danni di Costantino: con un uomo in meno tutto è stato più difficile.

Spilli ha inserito Rosa e Franzoni al quarto d’ora (entrambi saranno pericolosi senza però riuscire a portare la stoccata decisiva) ma al 26′ l’attaccante ospite Zappa ha firmato la propria seconda rete stagionale (Lorenzi tocca ma non basta a deviare il tiro conclusivo) dando un ulteriore colpo al morale dei rossoblu. L’ingresso di Larhrib per Banaga non è servito per smuovere il risultato, e così la situazione in casa Varesina resta delicata con soli tre punti in tasca, colti sul campo del fanalino di coda.

VARESINA – REAL CALEPINA 0-2 (0-1)

MARCATORI: Lugnan (C) al 36′ pt; Zappa (C) al 26′ st.

VARESINA (3-5-2): Lorenzi, Grieco, Caverzasi (38’ Loeffen), Chiesa; Miconi (42’ st Ornaghi), Ghioldi (15’ st Rosa), Valisena (15’ st Franzoni), Baud Banaga (27’ st Larhrib), Vaz; Guri, Costantino. A disposizione: Bovi, Serraglia, Testa, Cum. All: Spilli.

REAL CALEPINA (3-4-3): Moretta, Semprini, Brero, Orlandi (19’ st Freri); Lugnan (19’ st Brogni), Scalmana, Forlani, Cortesi (30’ st Sementa); Zappa (27’ st Ronzoni), Oboe (38’ Duda), Nikolli. A disposizione: Miracolo, Alvarez, Grossi, Farrauto. All: Joelson.

ARBITRO: Lorenzo Spinelli di Cuneo (Lovecchio di Brindisi e Capotorto di Taranto)

NOTE. Gara interrotta dal 12’ per circa 35 minuti per l’infortunio di un assistente dell’arbitro, sostituito da un membro AIA abilitato. Espulso: Costantino (V) al 7’ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Costantino (V), Chiesa (V), Nikolli (R). Calci d’angolo: 3-4 Recupero: 1’ + 6’. Spettatori: 150 circa.

APPUNTAMENTO GIOVEDI’ SU RADIO MATERIA

Si parlerà del turno infrasettimanale e degli altri eventi sportivi di questi giorni, giovedì 25 settembre alle ore 14 su Radio Materia, la nuova web-radio di VareseNews. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dalle diverse partite in programma. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.