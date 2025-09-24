La varesina Tecla Insolia tra le protagoniste del film “Famila”, candidato agli Oscar
La ventunenne è nata nella Città Giardino ed è cresciuta a Livorno, tra le protagoniste del film "Famila" il film designato a rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria Miglior film internazionale
È nata a Varese Tecla Insolia, la ventunenne nata nella Città Giardino e cresciuta a Livorno, tra le protagoniste del film “Famila” il film designato a rappresentare l’Italia agli Oscar nella categoria Miglior film internazionale.
Dopo il successo di critica e pubblico alla Mostra del cinema di Venezia, la pellicola di Francesco Costabile – che è stata scelta tra i 24 nomi indicati tra cui comparivano “Berlinguer. La grande ambizione”, “Duse”, “Follemente”, “Il ragazzo con i pantaloni rosa”, “La vita da grandi”, “Le assaggiatrici” – concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota 16 dicembre 2025.
Tecla Insolia, interpreta il ruolo Giulia, accanto ad un cast d’eccezione che vede Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva. Tecla Insolia recentemente è stata premiata per il suo ruolo ne L’arte della gioia, ha ricevuto il David di Donatello per la migliore attrice protagonista e con il David Rivelazioni Italiane.
Il film “Familia”
“Familia” di Francesco Costabile è il titolo scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar 2026 nella categoria miglior film internazionale. La pellicola affronta un tema delicato e attuale come la violenza domestica, attraverso la storia di Luigi Celeste, sua madre Licia e il fratello Alessandro, che convivono con il ricordo doloroso di un padre-marito abusante.
