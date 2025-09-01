La vedetta costiera della Guardia di Finanza salva tre persone sul lago di Lugano
E' successo nel pomeriggio di domenica 31 agosto in acque svizzere., quando i finanzieri italiani di ritorno da Porlezza hanno notato un'imbarcazione che stava per affondare
Paura nella giornata di domenica 31 agosto sul lago di Lugano, dove un’imbarcazione con tre persone a bordo ha rischiato di affondare a causa di una falla nello scafo. L’intervento della vedetta costiera della Guardia di Finanza italiana ha però scongiurato il peggio.
L’intervento sul lago di Lugano
Durante la navigazione di rientro dal bacino di Porlezza verso la sede di Porto Ceresio, l’equipaggio di una vedetta costiera della Guardia di Finanza ha notato, in acque svizzere nei pressi della costa di Bissone, un natante in evidente difficoltà. Dall’imbarcazione fuoriusciva fumo e lo scafo imbarcava acqua, rendendo precarie le condizioni di sicurezza.
I finanzieri sono prontamente intervenuti: hanno portato in salvo i tre occupanti, trasferendoli sulla propria unità, e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza l’imbarcazione, adottando misure idonee a contenere il rischio ambientale ed evitando l’affondamento del mezzo.
Sicurezza e cooperazione internazionale
Le operazioni si sono svolte in stretto raccordo con il Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale di Chiasso (CCPD) e con la Polizia Cantonale, garantendo così un efficace coordinamento transfrontaliero e la condivisione delle informazioni operative tra Italia e Svizzera.
L’intervento conferma il ruolo della componente navale della Guardia di Finanza come presidio fondamentale delle acque interne, sia per la sicurezza economica e ambientale, sia per la tutela della vita umana, grazie a un’attività di vigilanza quotidiana e ad azioni tempestive di soccorso.
