La voce di Hind Rajab, il film da 24 minuti di applausi a Venezia arriva al Cinema Nuovo di Varese

Un appuntamento importantissimo con uno dei film più attesi dell’anno: La voce di Hind Rajab arriva al Cinema Teatro Nuovo (Viale dei Mille 39, VA) con un evento speciale con interventi da parte di esperti sul tema. La data della serata è quella di giovedì 25/09 ore 21.00.

Vincitore del Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia ed entrato nella storia come il film che ha registrato gli applausi più lunghi di sempre al Festival (24 minuti), La voce di Hind Rajab è un grande film che unisce la finzione alla tremenda realtà.

29 gennaio 2024, i volontari della Mezzaluna Rossa ricevono una chiamata d’emergenza: una bambina di sei anni, intrappolata in un’auto sotto il fuoco di una sparatoria a Gaza, implora di essere soccorsa. In costante contatto con lei, aggrappati alla sua voce disperata, faranno tutto il possibile per salvarla. I protagonisti in scena sono tutti interpretati da attori professionisti. Ma la voce che sentiamo al di là del telefono è la registrazione originale della voce di quella bambina. Il suo nome era Hind Rajab.

Prima del film, ci sarà un’introduzione con interventi di Francesco Scagni – Da Varese a Gaza -, Michela Mazzucchi – Operazione Colomba -, Michela Focchi – HeART of Gaza -, e Filippo Bianchetti – Comitato Varesino Palestina. Oltre all’appuntamento del 25, il film sarà proiettato al Cinema Teatro Nuovo anche nei giorni successivi: per informazioni sulla programmazione consultare il sito di Filmstudio 90. Tutte le proiezioni, compresa quella del 25, saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Biglietti: feriale: intero € 7,00 / ridotto € 5,50; prefestivo e festivo: intero € 8,00 / ridotto €

6,50; ridotto soci Filmstudio 90 under 25: € 4,00 (tutti i giorni).

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE

Ore 21.00

VENERDÌ 26 SETTEMBRE

Ore 21.00

SABATO 27 SETTEMBRE

Ore 19.00 • 21.30

DOMENICA 28 SETTEMBRE

Ore 18.00 • 21.00

Tutte le proiezioni saranno in lingua originale (arabo) con sottotitoli in italiano.