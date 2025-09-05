“Laboratorio corale dei ricordi felici”: a Materia un’esperienza musicale che intreccia generazioni

Da sabato 13 settembre, nello spazio culturale di Materia in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro (ex scuola elementare), sarà attivato il Laboratorio Corale Intergenerazionale “I Ricordi Felici” a cura dell’Associazione Amaranto.

Il laboratorio si propone come un percorso per “intrecciare le generazioni” attraverso il canto corale, offrendo a bambini, ragazzi, adulti e anziani la possibilità di condividere momenti musicali, apprendere insieme e riscoprire il valore dell’ascolto reciproco. Non è necessario essere musicisti: ciò che conta è la voglia di partecipare e di mettersi in gioco.

Il laboratorio è aperto a tutte le persone a partire dagli 8 anni, ed è pensato per accogliere coppie o piccoli gruppi intergenerazionali, che siano famiglie, amici o vicini di casa. Ogni incontro dura un’ora e mezza e comprende riscaldamento vocale e canto di brani tradizionali appartenenti a diverse culture.

Gli appuntamenti si terranno ogni sabato mattina dalle 10 alle 11.30 e saranno guidati da Andrea Comunetti dell’Associazione Amaranto di Castronno.

Il laboratorio verrà attivato con un minimo di 10 iscritti.

Per maggiori informazioni sull’Associazione Amaranto visita il sito associazioneamaranto.altervista.org / per qualsiasi domanda e per partecipare al laboratorio contattare Yole al 380 708 1606 (anche WhatsApp).

Un’occasione per vivere la musica come esperienza di comunità e creare legami che vadano oltre le età, lasciando nel cuore di tutti dei “ricordi felici” da custodire.