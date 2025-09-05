“Laboratorio corale dei ricordi felici”: a Materia un’esperienza musicale che intreccia generazioni
Sabato 13 settembre prende il via a Castronno un nuovo progetto culturale pensato per far incontrare e dialogare le generazioni attraverso la musica. Come iscriversi
Da sabato 13 settembre, nello spazio culturale di Materia in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro (ex scuola elementare), sarà attivato il Laboratorio Corale Intergenerazionale “I Ricordi Felici” a cura dell’Associazione Amaranto.
Il laboratorio si propone come un percorso per “intrecciare le generazioni” attraverso il canto corale, offrendo a bambini, ragazzi, adulti e anziani la possibilità di condividere momenti musicali, apprendere insieme e riscoprire il valore dell’ascolto reciproco. Non è necessario essere musicisti: ciò che conta è la voglia di partecipare e di mettersi in gioco.
Il laboratorio è aperto a tutte le persone a partire dagli 8 anni, ed è pensato per accogliere coppie o piccoli gruppi intergenerazionali, che siano famiglie, amici o vicini di casa. Ogni incontro dura un’ora e mezza e comprende riscaldamento vocale e canto di brani tradizionali appartenenti a diverse culture.
Gli appuntamenti si terranno ogni sabato mattina dalle 10 alle 11.30 e saranno guidati da Andrea Comunetti dell’Associazione Amaranto di Castronno.
Il laboratorio verrà attivato con un minimo di 10 iscritti.
Per maggiori informazioni sull’Associazione Amaranto visita il sito associazioneamaranto.altervista.org / per qualsiasi domanda e per partecipare al laboratorio contattare Yole al 380 708 1606 (anche WhatsApp).
Un’occasione per vivere la musica come esperienza di comunità e creare legami che vadano oltre le età, lasciando nel cuore di tutti dei “ricordi felici” da custodire.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.