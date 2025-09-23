Ladri di nuovo in azione in via Azimonti a Busto Arsizio: rubata un’auto e forzati garage
Tra la notte di lunedì e martedì – 23 settembre 2025 – sei garage sono stati presi di mira al condominio Due Torri di via Cavalier Azimonti, dove questa volta è stata rubata una Polo Volkswagen
Ancora un “colpo” da parte dei ladri a Busto Arsizio, nel quartiere Beata Giuliana.
Tra la notte di lunedì e martedì – 23 settembre – sei garage sono stati presi di mira al condominio Due Torri di via Cavalier Carlo Azimonti, via in prossimità di Viale Repubblica, dove questa volta è stata rubata una Polo Volkswagen.
Si tratta della terza effrazione in meno di un anno. A dicembre 2024 il condominio aveva già subìto due visite indesiderate: la prima con l’apertura forzata di cinque box, interrotta da un incendio di un’auto poco distante che aveva attirato le forze dell’ordine, e la seconda pochi giorni dopo, quando furono scassinate diverse cantine. In entrambi i casi i danni alle porte basculanti e agli accessi erano stati notevoli.
Questa volta l’azione si è concentrata nuovamente sui garage, lasciando i residenti esasperati: «Le telecamere di zona, potrebbero essere un deterrente», questo l’appello che arriva dal condominio. La denuncia è già stata presentata alla Polizia di Stato.
(foto d’archivio)
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.