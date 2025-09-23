Ladri di nuovo in azione in via Azimonti a Busto Arsizio: rubata un’auto e forzati garage

Ancora un “colpo” da parte dei ladri a Busto Arsizio, nel quartiere Beata Giuliana.

Tra la notte di lunedì e martedì – 23 settembre – sei garage sono stati presi di mira al condominio Due Torri di via Cavalier Carlo Azimonti, via in prossimità di Viale Repubblica, dove questa volta è stata rubata una Polo Volkswagen.

Si tratta della terza effrazione in meno di un anno. A dicembre 2024 il condominio aveva già subìto due visite indesiderate: la prima con l’apertura forzata di cinque box, interrotta da un incendio di un’auto poco distante che aveva attirato le forze dell’ordine, e la seconda pochi giorni dopo, quando furono scassinate diverse cantine. In entrambi i casi i danni alle porte basculanti e agli accessi erano stati notevoli.

Questa volta l’azione si è concentrata nuovamente sui garage, lasciando i residenti esasperati: «Le telecamere di zona, potrebbero essere un deterrente», questo l’appello che arriva dal condominio. La denuncia è già stata presentata alla Polizia di Stato.

(foto d’archivio)