L’Anm di Busto Arsizio sostiene le ragioni dello sciopero dei lavoratori dell’ufficio del processo

L’Associazione Nazionale Magistrati di Busto Arsizio, in adesione al comunicato della Giunta Esecutiva Centrale ANM, esprime «piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Ufficio del Processo, che il 16 settembre scioperato per denunciare una situazione ormai insostenibile».

Queste unità, già formate e integrate negli uffici giudiziari, rappresentano una risorsa preziosa per il buon funzionamento della giustizia. A chi ha maturato esperienza e competenze specifiche nell’Ufficio del Processo dovrebbe essere riconosciuto il diritto al lavoro e alla stabilità. «Non si comprende, infatti, perché queste professionalità, invece di essere valorizzate per rafforzare gli uffici giudiziari, debbano rischiare di essere escluse e lasciate senza occupazione», spiegano dall’Anm di Busto Arsizio «soprattutto considerando la grave scopertura di organico che interessa anche il personale amministrativo» (negli Uffici di Busto Arsizio oltre il 50%).

«Auspichiamo che Governo e Parlamento individuino soluzioni immediate e strutturali per assicurare ai cittadini una giustizia efficiente e tempestiva, valorizzando il contributo di chi ha già acquisito esperienza e preparazione nel settore».

La Anm aveva già fatto sapere con una nota inviata da Roma la posizione in merito al tema: «Il lavoro dei magistra è indissolubilmente legato a quello del personale amministrativo e tecnico: non può esserci giustizia eﬃciente senza la stabilità e la valorizzazione di chi garantisce il corretto funzionamento degli uﬃci».