L’Anm di Busto Arsizio sostiene le ragioni dello sciopero dei lavoratori dell’ufficio del processo

La protesta inscenata nella giornata di martedì 16 settembre. “Auspichiamo che Governo e Parlamento individuino soluzioni immediate"

L’Associazione Nazionale Magistrati di Busto Arsizio, in adesione al comunicato della Giunta Esecutiva Centrale ANM, esprime «piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Ufficio del Processo, che il 16 settembre scioperato per denunciare una situazione ormai insostenibile».

Queste unità, già formate e integrate negli uffici giudiziari, rappresentano una risorsa preziosa per il buon funzionamento della giustizia. A chi ha maturato esperienza e competenze specifiche nell’Ufficio del Processo dovrebbe essere riconosciuto il diritto al lavoro e alla stabilità. «Non si comprende, infatti, perché queste professionalità, invece di essere valorizzate per rafforzare gli uffici giudiziari, debbano rischiare di essere escluse e lasciate senza occupazione», spiegano dall’Anm di Busto Arsizio «soprattutto considerando la grave scopertura di organico che interessa anche il personale amministrativo» (negli Uffici di Busto Arsizio oltre il 50%).

«Auspichiamo che Governo e Parlamento individuino soluzioni immediate e strutturali per assicurare ai cittadini una giustizia efficiente e tempestiva, valorizzando il contributo di chi ha già acquisito esperienza e preparazione nel settore».

La Anm aveva già fatto sapere con una nota inviata da Roma la posizione in merito al tema: «Il lavoro dei magistra è indissolubilmente legato a quello del personale amministrativo e tecnico: non può esserci giustizia eﬃciente senza la stabilità e la valorizzazione di chi garantisce il corretto funzionamento degli uﬃci».

Pubblicato il 17 Settembre 2025
