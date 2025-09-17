L’Anm di Busto Arsizio sostiene le ragioni dello sciopero dei lavoratori dell’ufficio del processo
La protesta inscenata nella giornata di martedì 16 settembre. “Auspichiamo che Governo e Parlamento individuino soluzioni immediate"
L’Associazione Nazionale Magistrati di Busto Arsizio, in adesione al comunicato della Giunta Esecutiva Centrale ANM, esprime «piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Ufficio del Processo, che il 16 settembre scioperato per denunciare una situazione ormai insostenibile».
Queste unità, già formate e integrate negli uffici giudiziari, rappresentano una risorsa preziosa per il buon funzionamento della giustizia. A chi ha maturato esperienza e competenze specifiche nell’Ufficio del Processo dovrebbe essere riconosciuto il diritto al lavoro e alla stabilità. «Non si comprende, infatti, perché queste professionalità, invece di essere valorizzate per rafforzare gli uffici giudiziari, debbano rischiare di essere escluse e lasciate senza occupazione», spiegano dall’Anm di Busto Arsizio «soprattutto considerando la grave scopertura di organico che interessa anche il personale amministrativo» (negli Uffici di Busto Arsizio oltre il 50%).
«Auspichiamo che Governo e Parlamento individuino soluzioni immediate e strutturali per assicurare ai cittadini una giustizia efficiente e tempestiva, valorizzando il contributo di chi ha già acquisito esperienza e preparazione nel settore».
La Anm aveva già fatto sapere con una nota inviata da Roma la posizione in merito al tema: «Il lavoro dei magistra è indissolubilmente legato a quello del personale amministrativo e tecnico: non può esserci giustizia eﬃciente senza la stabilità e la valorizzazione di chi garantisce il corretto funzionamento degli uﬃci».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.