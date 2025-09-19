L’anticiclone assicura bel tempo sul Varesotto per tutto il fine settimana
Un weekend all'insegna di tempo soleggiato, asciutto e temperature miti. Da lunedì si aspetta un peggioramento, con nubi e piogge
Un promontorio anticiclonico che si espande dall’entroterra africano al Mediterraneo e all’Europa centro-occidentale, porta sul Varesotto giorni ben soleggiati, asciutti e con temperature miti fino alla sera di domenica, quando le condizioni meteo inizieranno a cambiare. Da lunedì, infatti, è previsto un peggioramento, con nubi e piogge.
Ecco le previsioni del Centro Geofisico Prealpino di Varese:
Venerdì 19 settembre – Ben soleggiato con ulteriore lieve aumento delle temperature. Asciutto.
Sabato 20 settembre – Bel tempo, soleggiato con passaggio di nubi alte. Molto mite. Asciutto. Temperature senza variazioni.
Domenica 21 settembre – Soleggiato su tutta la regione. Nel tardo pomeriggio e sera passaggi nuvolosi via via estesi. Asciutto
