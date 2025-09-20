L’appello del sindaco di Sesto Calende dopo i fatti di sangue in centro: “Voglio una città dove si possa vivere tranquilli”
Lo afferma il sindaco di Sesto Calende Elisabetta Giordani dopo il ferimento, nella tarda serata di venerdì, di un 25enne straniero colpito con cocci di bottiglia sembra a seguito di un litigio
«Il grave fatto accaduto nella serata di ieri in centro città è oggetto delle azioni di indagine e denuncia della Polizia Locale che agisce in costante contatto con i Carabinieri, che stanno procedendo all’identificazione dei soggetti coinvolti, anche con l’utilizzo dei filmati. L’amministrazione assicura la ferma volontà di applicare le norme che consentono l’allontanamento dei soggetti coinvolti, così da ristabilire pienamente l’ordine e la sicurezza». Lo afferma il sindaco di Sesto Calende Elisabetta Giordani dopo il ferimento, nella tarda serata di venerdì, di un 25enne straniero colpito con cocci di bottiglia sembra a seguito di un litigio.
«L’impegno di tutti, amministratori e operatori della sicurezza è che Sesto Calende rimanga una città dove si possa vivere in tranquillità e non si permetta a nessuno di turbare la serenità di chi lavora per offrire servizi ai cittadini e ai turisti e di chi vuole divertirsi in maniera sana, rispettosa e senza doversi preoccupare per la propria sicurezza. Un sentito ringraziamento va alle Forze dell’Ordine e alla nostra Polizia Locale per il rapido intervento e l’immediata gestione della situazione».
