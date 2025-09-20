Lati e Fondazione Piatti festeggiano camminando: 5 chilometri tra storia e solidarietà sulla Via Francisca
La storica azienda plastica e la fondazione dedicata alle disabilità hanno unito le forze per un evento che celebra anniversari importanti e valorizza il territorio
Cinque chilometri di cammino tra storia, territorio e solidarietà sulla Via Francisca del Lucomagno.
Così Lati e Fondazione Renato Piatti hanno voluto festeggiare i rispettivi anniversari: 80 anni per l’azienda plastica con sede a Vedano Olona e 25 per la fondazione che si occupa di persone con disabilità e disturbi del neurosviluppo.
Le due realtà molto diverse per impegno e missione si sono ritrovate per festeggiare le ricorrenze, ma soprattutto per condividere valori forti come la solidarietà camminando insieme. La valorizzazione e scoperta del territorio è stata un’ulteriore scelta in comune.
La camminata è partita da Casa Macchi, storica dimora a Morazzone recentemente restaurata e aperta al pubblico e bene del Fai. Un luogo simbolico, che racconta la vita quotidiana del passato a partire dal Settecento.
«Siamo un nutrito gruppo Lati – racconta Michela Conterno, CEO dell’azienda – e ci siamo uniti anche con Fondazione Piatti che quest’anno compie 25 anni. Questa bella passeggiata alla scoperta del nostro territorio è anche una camminata solidale, che ci ha portato attraverso Morazzone fino a Castiglione Olona, dove abbiamo visitato il centro storico».
Durante il percorso i partecipanti hanno potuto scoprire alcune eccellenze del territorio come Palazzo Branda e il MAP – Museo Arte Plastica – che celebra la bellezza e la storia delle materie plastiche. «Il museo ci sta particolarmente a cuore – ha sottolineato Michela Conterno – perché nasce anche grazie a un’opera di mecenatismo industriale realizzata dall’azienda amica Mazzucchelli negli anni Settanta». Un percorso che permette di condividere esperienze, racconti e intanto conoscere luoghi di valore come il bene Fai, Palazzo Branda, il Map, Caronno Corbellaro, Torba dove ha sede la Lati.
Il finale si è svolto alla Dislocanda, ristorante sociale di Castiglione Olona, con un momento conviviale che ha riunito anche un altro gruppo di camminatori: quelli partiti dal Sacro Monte e diretti a Pavia, che per un tratto hanno incrociato il loro cammino con quello di Lati e Fondazione Piatti.
Video
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.