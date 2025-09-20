Varese News

Lati e Fondazione Piatti festeggiano camminando: 5 chilometri tra storia e solidarietà sulla Via Francisca

La storica azienda plastica e la fondazione dedicata alle disabilità hanno unito le forze per un evento che celebra anniversari importanti e valorizza il territorio

Cinque chilometri di cammino tra storia, territorio e solidarietà sulla Via Francisca del Lucomagno.

Così Lati e Fondazione Renato Piatti hanno voluto festeggiare i rispettivi anniversari: 80 anni per l’azienda plastica con sede a Vedano Olona e 25 per la fondazione che si occupa di persone con disabilità e disturbi del neurosviluppo.

Le due realtà molto diverse per impegno e missione si sono ritrovate per festeggiare le ricorrenze, ma soprattutto per condividere valori forti come la solidarietà camminando insieme. La valorizzazione e scoperta del territorio è stata un’ulteriore scelta in comune.

La camminata è partita da Casa Macchi, storica dimora a Morazzone recentemente restaurata e aperta al pubblico e bene del Fai. Un luogo simbolico, che racconta la vita quotidiana del passato a partire dal Settecento.

«Siamo un nutrito gruppo Lati – racconta Michela Conterno, CEO dell’azienda – e ci siamo uniti anche con Fondazione Piatti che quest’anno compie 25 anni. Questa bella passeggiata alla scoperta del nostro territorio è anche una camminata solidale, che ci ha portato attraverso Morazzone fino a Castiglione Olona, dove abbiamo visitato il centro storico».

camminata lati e fondazione piatti

Durante il percorso i partecipanti hanno potuto scoprire alcune eccellenze del territorio come Palazzo Branda e il MAP – Museo Arte Plastica – che celebra la bellezza e la storia delle materie plastiche. «Il museo ci sta particolarmente a cuore – ha sottolineato Michela Conterno – perché nasce anche grazie a un’opera di mecenatismo industriale realizzata dall’azienda amica Mazzucchelli negli anni Settanta». Un percorso che permette di condividere esperienze, racconti e intanto conoscere luoghi di valore come il bene Fai, Palazzo Branda, il Map, Caronno Corbellaro, Torba dove ha sede la Lati.

Il finale si è svolto alla Dislocanda, ristorante sociale di Castiglione Olona, con un momento conviviale che ha riunito anche un altro gruppo di camminatori: quelli partiti dal Sacro Monte e diretti a Pavia, che per un tratto hanno incrociato il loro cammino con quello di Lati e Fondazione Piatti.

Pubblicato il 20 Settembre 2025
Lati e Fondazione Piatti festeggiano camminando: 5 chilometri tra storia e solidarietà sulla Via Francisca

