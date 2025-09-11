Laveno Mombello: l’amministrazione lancia due bandi per supportare attività culturali, sociali e sportive

L’Amministrazione di Laveno Mombello rilancia il sostegno alle attività di animazione culturale, turistica, sportiva e sociale attraverso due nuovi bandi, frutto di una solida collaborazione con le Associazioni e il Terzo Settore locale. Questi bandi, che mettono a disposizione circa 57.000 euro, sono rivolti a associazioni e enti senza scopo di lucro, con l’obiettivo di potenziare la qualità dell’offerta e attrarre turisti e residenti.

I fondi sono suddivisi in due linee di finanziamento, con l’intento di sostenere iniziative che migliorano la vivibilità del Comune. Per agevolare le richieste, l’Amministrazione organizza un “Question time” online il 15 settembre alle 17:30, dove le organizzazioni potranno chiedere chiarimenti sulla presentazione dei progetti. L’incontro sarà accessibile tramite il link fornito sul sito istituzionale del Comune.

L’Assessora alla Cultura Alice Gomiero sottolinea l’importanza della collaborazione con le associazioni per rendere Laveno Mombello più vivace e inclusiva. Anche l’Assessora allo Sport e Turismo Barbara Sonzogni enfatizza il ruolo centrale delle associazioni, che sono il motore della comunità. Elisabetta Belfanti, Assessora ai Servizi Sociali, evidenzia come il bando premi le organizzazioni che supportano i più fragili, favorendo nuove collaborazioni sul territorio.