Laveno Mombello: l’amministrazione lancia due bandi per supportare attività culturali, sociali e sportive
A disposizione circa 57.000 euro per associazioni e enti senza scopo di lucro, con l’obiettivo di potenziare la qualità dell’offerta e attrarre turisti. “Question time” online il 15 settembre
L’Amministrazione di Laveno Mombello rilancia il sostegno alle attività di animazione culturale, turistica, sportiva e sociale attraverso due nuovi bandi, frutto di una solida collaborazione con le Associazioni e il Terzo Settore locale. Questi bandi, che mettono a disposizione circa 57.000 euro, sono rivolti a associazioni e enti senza scopo di lucro, con l’obiettivo di potenziare la qualità dell’offerta e attrarre turisti e residenti.
I fondi sono suddivisi in due linee di finanziamento, con l’intento di sostenere iniziative che migliorano la vivibilità del Comune. Per agevolare le richieste, l’Amministrazione organizza un “Question time” online il 15 settembre alle 17:30, dove le organizzazioni potranno chiedere chiarimenti sulla presentazione dei progetti. L’incontro sarà accessibile tramite il link fornito sul sito istituzionale del Comune.
L’Assessora alla Cultura Alice Gomiero sottolinea l’importanza della collaborazione con le associazioni per rendere Laveno Mombello più vivace e inclusiva. Anche l’Assessora allo Sport e Turismo Barbara Sonzogni enfatizza il ruolo centrale delle associazioni, che sono il motore della comunità. Elisabetta Belfanti, Assessora ai Servizi Sociali, evidenzia come il bando premi le organizzazioni che supportano i più fragili, favorendo nuove collaborazioni sul territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.