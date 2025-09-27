Laveno Mombello, minoranze in Consiglio: “Il sindaco vuole limitarci il diritto di parola”

È polemica a Laveno dopo il Consiglio comunale di mercoledì sera. A denunciare il clima teso sono i consiglieri di minoranza, che contestano le parole del sindaco pronunciate durante la fase preliminare della seduta.

Secondo quanto riportato, il primo cittadino ha dichiarato:

«Siccome questa non è la verità e mi permetto, e qui poi chiudiamo queste premesse del Consiglio Comunale, le prossime volte concorderemo un procedere un pochettino più ordinato che condividerò con il dott. Verde, perché ogni volta che iniziamo un consiglio comunale durano più le premesse del Consiglio stesso».

Per la minoranza, questa affermazione lascia intendere la volontà di restringere lo spazio di intervento dei consiglieri, un diritto invece garantito dal regolamento comunale.

Besana: “Il regolamento va rispettato”

A guidare la protesta è il consigliere di opposizione Giuliano Besana, che in una nota sottolinea: «Prima della bagarre di ieri abbiamo posto domande lecite e legittime su questioni importanti e recenti, che non potevano essere rinviate. È un nostro diritto regolamentare, e limitarlo significherebbe ridurre il ruolo del Consiglio».

La minoranza ribadisce di non voler rinunciare al proprio compito di controllo e stimolo politico e denuncia «un atteggiamento che rischia di soffocare il dibattito e impoverire il confronto democratico».

Un clima sempre più teso

Il contrasto sui tempi e le modalità di intervento si è aggiunto a una seduta già accesa, prolungando ulteriormente la durata del Consiglio e accentuando la frattura tra maggioranza e opposizione.

Le minoranze chiedono al sindaco di «rispettare il regolamento» e garantire il pieno esercizio dei diritti dei consiglieri, senza introdurre limitazioni arbitrarie.