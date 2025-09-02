Varese News

Lavori al ponte di Sesto Calende: chiusura notturna al parcheggio della Marna e modifica della viabilità in centro

Chiusura tra la rotatoria di via Roma e l’intersezione con via Tortorino per la sistemazione delle travelle metalliche al ponte con Castelletto. Previsti percorsi alternativi

Il ponte sul Ticino a Sesto Calende luca verga

Per consentire i lavori di manutenzione al Ponte di Ferro, il Comune di Sesto Calende ha disposto la chiusura notturna di via Remo Barberi.

L’ordinanza della Polizia Locale sarà in vigore dalle 22 alle 6, nel periodo compreso tra mercoledì 3 e lunedì 8 settembre.

Il divieto di circolazione – dovuto alle sistemazione di travelle metalliche –  interesserà il tratto compreso tra la rotatoria di via Roma fino all’intersezione con via Tortorino (il sottopasso che porta all’ingresso posteriore della stazione ferroviaria).

Nelle fasce orarie di chiusura il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi segnalati in loco. Gli spostamenti da Angera verso Sesto Calende e in direzione opposta seguiranno itinerari distinti, con deviazioni differenziate per i veicoli leggeri e per gli autocarri di massa superiore alle 3,5 tonnellate.

CHIUDE ANCHE IL PARCHEGGIO DELLA MARNA

Durante le ore di chiusura non sarà possibile spostare le auto parcheggiate all’interno del parcheggio Nuova Marna”.

I PERCORSI ALTERNATIVI

• Da Angera verso Sesto Calende: Via Angera, Via Tortorino, Via Lombardia, Via Capricciosa,
Via San Donato, Via Alessandro Marchetti, Via Vittorio Veneto.
• Da Sesto Calende verso Angera: Via Vittorio Veneto, Via Alessandro Marchetti, Via San
Donato, Via Capricciosa, Via Lombardia, Via Tortorino, Via Angera.

Pubblicato il 02 Settembre 2025
