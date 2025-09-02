Lavori al ponte di Sesto Calende: chiusura notturna al parcheggio della Marna e modifica della viabilità in centro
Chiusura tra la rotatoria di via Roma e l’intersezione con via Tortorino per la sistemazione delle travelle metalliche al ponte con Castelletto. Previsti percorsi alternativi
Per consentire i lavori di manutenzione al Ponte di Ferro, il Comune di Sesto Calende ha disposto la chiusura notturna di via Remo Barberi.
L’ordinanza della Polizia Locale sarà in vigore dalle 22 alle 6, nel periodo compreso tra mercoledì 3 e lunedì 8 settembre.
Il divieto di circolazione – dovuto alle sistemazione di travelle metalliche – interesserà il tratto compreso tra la rotatoria di via Roma fino all’intersezione con via Tortorino (il sottopasso che porta all’ingresso posteriore della stazione ferroviaria).
Nelle fasce orarie di chiusura il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi segnalati in loco. Gli spostamenti da Angera verso Sesto Calende e in direzione opposta seguiranno itinerari distinti, con deviazioni differenziate per i veicoli leggeri e per gli autocarri di massa superiore alle 3,5 tonnellate.
CHIUDE ANCHE IL PARCHEGGIO DELLA MARNA
Durante le ore di chiusura non sarà possibile spostare le auto parcheggiate all’interno del parcheggio Nuova Marna”.
I PERCORSI ALTERNATIVI
• Da Angera verso Sesto Calende: Via Angera, Via Tortorino, Via Lombardia, Via Capricciosa,
Via San Donato, Via Alessandro Marchetti, Via Vittorio Veneto.
• Da Sesto Calende verso Angera: Via Vittorio Veneto, Via Alessandro Marchetti, Via San
Donato, Via Capricciosa, Via Lombardia, Via Tortorino, Via Angera.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.