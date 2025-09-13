Lavori in A8, chiusure notturne per lo svincolo di Castellanza
Il provvedimento è previsto per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore, dalle 21 di martedì 16 alle 5 di mercoledì 17 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia lo svincolo di Legnano. Costanti aggiornamenti sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.
