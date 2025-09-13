Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Lavori in A8, chiusure notturne per lo svincolo di Castellanza

Il provvedimento è previsto per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore

lavori autostrada notte

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore, dalle 21 di martedì 16 alle 5 di mercoledì 17 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia lo svincolo di Legnano. Costanti aggiornamenti sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.